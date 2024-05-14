Георгиев об отстранении Ничушкина: «Это печально. Желаю ему всего наилучшего. Нам нужно стараться сосредоточиться на нашей работе»
Александр Георгиев высказался об отстранении Валерия Ничушкина.
Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
«Да, это печально. Я желаю ему всего наилучшего.
Нам просто нужно стараться сосредоточиться на нашей работе. Мы вложили в это столько усилий и подготовки. Стараемся контролировать то, что можно контролировать», – сказал вратарь «Колорадо» Александр Георгиев.