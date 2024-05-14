Георгиев об отстранении Ничушкина: «Это печально. Желаю ему всего наилучшего. Нам нужно стараться сосредоточиться на нашей работе»

Теги дисквалификации Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев высказался об отстранении Валерия Ничушкина.

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

«Да, это печально. Я желаю ему всего наилучшего.

Нам просто нужно стараться сосредоточиться на нашей работе. Мы вложили в это столько усилий и подготовки. Стараемся контролировать то, что можно контролировать», – сказал вратарь «Колорадо» Александр Георгиев.

Ничушкин отстранен НХЛ – минимум на полгода. В чем дело?

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3 комментария
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Это неправильный Валера, он не похож на снег самый первый
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