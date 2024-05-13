Алексей Шевченко: «У Лукоянова проблемы вне льда, которые «Ак Барс» задолбался решать. Клуб сознательно не предлагает игроку то, чего он хочет»

Теги Ак Барс Марат Валиуллин КХЛ Артем Лукоянов Алексей Шевченко брань контент Хоккей

Алексей Шевченко предположил, почему «Ак Барс» не дает контракт Артему Лукоянову.

35-летний форвард стал неограниченно свободным агентом после истечения срока предыдущего соглашения. Игрок провел 13 сезонов в составе казанского клуба.

«Думаю, что клуб сознательно не предлагает Лукоянову то, что он хочет. По деньгам он не хочет большого повышения, но хочет двухлетний контракт.

Лукоянов – это не токсичный хоккеист, но у него есть проблемы вне льда, которые «Ак Барс» задолбался решать. Знаю об этих проблемах, не буду о них говорить громко.

Если вы из Казани, то вы все знаете, если чуть-чуть покопаетесь, то поймете, какие у Артема проблемы. Это не алкоголь.
 
«Ак Барс» и Валиуллин (генеральный менеджер «Ак Барса» – Sports) лично делали много, чтобы помогать Артему, но в какой-то момент это надоедает клубу.

«Ак Барс» долго с этим боролся: знаю истории, как Валиуллин пытался за счет своего авторитета и связей решить некоторые вопросы, но у Лукоянова не получается, он не исправляется», – цитирует журналиста Алексея Шевченко «Бизнес Online».

В сезоне-2023/24 нападающий сыграл 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 (9+7) очков. В плей-офф Кубка Гагарина в его активе 5 игр.

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9 комментариев
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Ставки?
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Не врёт
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Тоже сразу подумал, что он лудоман.
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Ответ T0ughguy
Что за история с отцом?
Тоже интересно стало,кто бы просветил,что там у них произошло
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Пацан Казанский.
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Может просветит кто ?
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Скорее это не ставки, ибо он там вредит только себе. Поди бурагозит не там где нужно.
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Ответ Максим Седов
Лудоман и отца больного кинул.
Что за история с отцом?
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