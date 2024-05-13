Алексей Шевченко: «У Лукоянова проблемы вне льда, которые «Ак Барс» задолбался решать. Клуб сознательно не предлагает игроку то, чего он хочет»

Алексей Шевченко предположил, почему «Ак Барс» не дает контракт Артему Лукоянову.

35-летний форвард стал неограниченно свободным агентом после истечения срока предыдущего соглашения. Игрок провел 13 сезонов в составе казанского клуба.

«Думаю, что клуб сознательно не предлагает Лукоянову то, что он хочет. По деньгам он не хочет большого повышения, но хочет двухлетний контракт.

Лукоянов – это не токсичный хоккеист, но у него есть проблемы вне льда, которые «Ак Барс» задолбался решать. Знаю об этих проблемах, не буду о них говорить громко.

Если вы из Казани, то вы все знаете, если чуть-чуть покопаетесь, то поймете, какие у Артема проблемы. Это не алкоголь.



«Ак Барс» и Валиуллин (генеральный менеджер «Ак Барса» – Sports) лично делали много, чтобы помогать Артему, но в какой-то момент это надоедает клубу.

«Ак Барс» долго с этим боролся: знаю истории, как Валиуллин пытался за счет своего авторитета и связей решить некоторые вопросы, но у Лукоянова не получается, он не исправляется», – цитирует журналиста Алексея Шевченко «Бизнес Online».

В сезоне-2023/24 нападающий сыграл 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 (9+7) очков. В плей-офф Кубка Гагарина в его активе 5 игр.