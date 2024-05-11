35-летний Лукоянов может перейти из «Ак Барса» в «Салават», «Трактор», «Локомотив» или «Амур» («Бизнес Online»)

Артем Лукоянов может покинуть «Ак Барс» на фоне неудачных переговоров с клубом.

35-летний форвард стал неограниченно свободным агентом после истечения срока контракта.

«Остается минимальный шанс того, что Лукоянов все же останется в «Ак Барсе». Стороны еще могут прийти к компромиссу. Но хоккеистом интересуются сразу несколько других клубов.

По нашим данным, это «Локомотив», «Трактор», «Амур» и «Салават Юлаев», – сообщает «Бизнес Online».

Лукоянов провел 13 сезонов в составе казанского клуба.

В сезоне-2023/24 нападающий сыграл 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 (9+7) очков. В плей-офф Кубка Гагарина в его активе 5 игр.