35-летний Лукоянов может перейти из «Ак Барса» в «Салават», «Трактор», «Локомотив» или «Амур» («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Салават Юлаев Локомотив Трактор Амур возможные переходы КХЛ Артем Лукоянов Хоккей

Артем Лукоянов может покинуть «Ак Барс» на фоне неудачных переговоров с клубом.

35-летний форвард стал неограниченно свободным агентом после истечения срока контракта. 

«Остается минимальный шанс того, что Лукоянов все же останется в «Ак Барсе». Стороны еще могут прийти к компромиссу. Но хоккеистом интересуются сразу несколько других клубов.

По нашим данным, это «Локомотив», «Трактор», «Амур» и «Салават Юлаев», – сообщает «Бизнес Online».

Лукоянов провел 13 сезонов в составе казанского клуба.

В сезоне-2023/24 нападающий сыграл 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 (9+7) очков. В плей-офф Кубка Гагарина в его активе 5 игр. 

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Только не Салават !!!!
+3
-1
+2
Надеюсь не в Трактор, итак пенсионера Калину скинули
+2
0
+2
Ответ Егор Караев
нахрена он локомотиву? че там Лукин курит ? У нас молодежь выпустилась из Локо , а мы стариком их позиции закрывать ?
За молодёжь "откат" не выпишут))
+3
-1
+2
нахрена он локомотиву? че там Лукин курит ? У нас молодежь выпустилась из Локо , а мы стариком их позиции закрывать ?
+2
-1
+1
Ему в Спартак надо. Футбольный.
+1
0
+1
Для 4-го звена это топ
+1
0
+1
какой ещё Салават, упаси хоспади
+1
0
+1
Этот симулянт в Салават? Это же ярый антипод, недруг по зеленому дерби.👎
0
0
0
если не останется в АК Барсе, то скорее всего в Амур..
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий