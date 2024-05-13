Федор Канарейкин: «Кузнецов – главное разочарование в сезоне. Идет по нисходящей»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли Федор Канарейкин НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Федор Канарейкин назвал Евгения Кузнецова главным разочарованием в сезоне.

По ходу сезона 31-летний форвард перешел из «Вашингтона» в «Каролину».

В восьми матчах Кубка Стэнли за «Харрикейнс» он набрал 5 (3+2) очков при среднем игровом времени 11:18. Во втором матче серии против «Рейнджерс» российский игрок остался в запасе.

«Уже набил оскомину, говоря о Кузнецове. К сожалению, по нисходящей идет Евгений. Этот обмен, да и сейчас он не попадает в состав «Каролины».

На данный момент это главное разочарование в сезоне», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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7 комментариев
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Ответ gans.gans.73
Гол в плей-офф это по нисходящей?
Ну да, с его потенциалом и зп в 8 млн - гол в плей-офф это успех
+4
0
+4
Федя опять с утра выпил видимо.
Про ска он только положительные коменты дает 😂 может это не алкоголь?
+4
-1
+3
Гол в плей-офф это по нисходящей?
+5
-3
+2
Ответ Михаил Ж.
А Канарейкин вообще имеет компетенцию чтобы оценивать Кузнецова? Такое ощущение, что спросили мнение пенсионера на лавке у подъезда. Евгений в плей офф имеет игровое время на уровне 1 звена и набрал 5 очков. Кажется, что некоторые «эксперты» болтают лишь бы что-то сказать.
заслуженный тренер России
+1
0
+1
А Канарейкин вообще имеет компетенцию чтобы оценивать Кузнецова? Такое ощущение, что спросили мнение пенсионера на лавке у подъезда.

Евгений в плей офф имеет игровое время на уровне 1 звена и набрал 5 очков.

Кажется, что некоторые «эксперты» болтают лишь бы что-то сказать.
+1
-1
0
Ответ Maxim Shumov
Ну да, с его потенциалом и зп в 8 млн - гол в плей-офф это успех
Кузя три vs.дуплет: Малкин и Кросбей-нули,
это, два ноль два четыре,это ПО НХЛ,Максимко))
+2
-2
0
Ответ Михаил Ж.
А Канарейкин вообще имеет компетенцию чтобы оценивать Кузнецова? Такое ощущение, что спросили мнение пенсионера на лавке у подъезда. Евгений в плей офф имеет игровое время на уровне 1 звена и набрал 5 очков. Кажется, что некоторые «эксперты» болтают лишь бы что-то сказать.
Если по 8-10 минут это на уровне 1 звена, то ок) Экспертное мнение
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