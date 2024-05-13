Федор Канарейкин: «Кузнецов – главное разочарование в сезоне. Идет по нисходящей»

Федор Канарейкин назвал Евгения Кузнецова главным разочарованием в сезоне.

По ходу сезона 31-летний форвард перешел из «Вашингтона» в «Каролину».

В восьми матчах Кубка Стэнли за «Харрикейнс» он набрал 5 (3+2) очков при среднем игровом времени 11:18. Во втором матче серии против «Рейнджерс» российский игрок остался в запасе.

«Уже набил оскомину, говоря о Кузнецове. К сожалению, по нисходящей идет Евгений. Этот обмен, да и сейчас он не попадает в состав «Каролины».

На данный момент это главное разочарование в сезоне», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.