Федор Канарейкин: «Кузнецов – главное разочарование в сезоне. Идет по нисходящей»
Федор Канарейкин назвал Евгения Кузнецова главным разочарованием в сезоне.
По ходу сезона 31-летний форвард перешел из «Вашингтона» в «Каролину».
В восьми матчах Кубка Стэнли за «Харрикейнс» он набрал 5 (3+2) очков при среднем игровом времени 11:18. Во втором матче серии против «Рейнджерс» российский игрок остался в запасе.
«Уже набил оскомину, говоря о Кузнецове. К сожалению, по нисходящей идет Евгений. Этот обмен, да и сейчас он не попадает в состав «Каролины».
На данный момент это главное разочарование в сезоне», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Про ска он только положительные коменты дает 😂 может это не алкоголь?
Евгений в плей офф имеет игровое время на уровне 1 звена и набрал 5 очков.
Кажется, что некоторые «эксперты» болтают лишь бы что-то сказать.
это, два ноль два четыре,это ПО НХЛ,Максимко))