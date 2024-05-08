Кузнецов пропустил 2-й матч серии с «Рейнджерс» по решению тренера «Каролины». Комтуа сыграл вместо россиянина

Евгений Кузнецов пропустил 2-й матч серии с «Рейнджерс» по решению тренера.

Форвард «Каролины» не сыграл против клуба из Нью-Йорка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:4 2ОТ, 0-2).

Изначально сообщалось, что он пропускает игру из-за травмы. Позже журналист Том Гуллитти уточнил, что речь идет о попадании игрока в запас.

Россиянина заменил форвард (2 блока, 2 хита и «минус 1» за 06:19), для которого матч за «Каролину» стал 2-м в сезоне с учетом регулярного чемпионата.

В 6 матчах в текущем плей-офф набрал 4 (2+2) очка при полезности «+2». В первом матче серии с « » он получил малый штраф за удар клюшкой Адама Фокса, который был реализован соперником.