Кузнецов пропустил 2-й матч серии с «Рейнджерс» по решению тренера «Каролины». Комтуа сыграл вместо россиянина

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли Род Бринд′Амор НХЛ Евгений Кузнецов Максим Комтуа Хоккей

Евгений Кузнецов пропустил 2-й матч серии с «Рейнджерс» по решению тренера.

Форвард «Каролины» не сыграл против клуба из Нью-Йорка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:4 2ОТ, 0-2). 

Изначально сообщалось, что он пропускает игру из-за травмы. Позже журналист Том Гуллитти уточнил, что речь идет о попадании игрока в запас.

Россиянина заменил форвард Максим Комтуа (2 блока, 2 хита и «минус 1» за 06:19), для которого матч за «Каролину» стал 2-м в сезоне с учетом регулярного чемпионата. 

В 6 матчах в текущем плей-офф Кузнецов набрал 4 (2+2) очка при полезности «+2». В первом матче серии с «Рейнджерс» он получил малый штраф за удар клюшкой Адама Фокса, который был реализован соперником. 

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2 комментария
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Думаю.Кузнецова поздно обменяли.чтобы быстро освоиться в новой команде.отсюда и проблемы в игре.
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Ожидаемо. Персонажа и настроя хватило на пару матчей. Добро пожаловать в КХЛ.
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