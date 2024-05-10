«Демидов говорит всему окружению, скаутам, клубам НХЛ, что точно уедет после этого сезона». Шевченко о фаворите драфта НХЛ-2024

Алексей Шевченко рассказал, что Иван Демидов намерен отправиться в НХЛ.

Нападающий системы СКА и один из фаворитов драфта НХЛ ранее заявил, что настроен доиграть контракт в России: «Буду рад любой возможности проявить себя в КХЛ. Самое главное для молодого хоккеиста – играть».

«В России появляется новая интрига.

Демидов всему своему окружению, скаутам, представителям клубов НХЛ говорит, что после этого сезона точно уедет. И не будет продлевать соглашение ни при каких обстоятельствах.

Однако он не может уйти в аренду в КХЛ, если у него последний год контракта.

Есть маленький шанс, что он все-таки переподпишет соглашение еще на сезон, чтобы провести полноценный сезон в КХЛ на высоком уровне. Интрига», – написал журналист Алексей Шевченко.