«Демидов говорит всему окружению, скаутам, клубам НХЛ, что точно уедет после этого сезона». Шевченко о фаворите драфта НХЛ-2024

Теги СКА НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Алексей Шевченко Иван Демидов Хоккей

Алексей Шевченко рассказал, что Иван Демидов намерен отправиться в НХЛ.

Нападающий системы СКА и один из фаворитов драфта НХЛ ранее заявил, что настроен доиграть контракт в России: «Буду рад любой возможности проявить себя в КХЛ. Самое главное для молодого хоккеиста – играть».

«В России появляется новая интрига.

Демидов всему своему окружению, скаутам, представителям клубов НХЛ говорит, что после этого сезона точно уедет. И не будет продлевать соглашение ни при каких обстоятельствах.

Однако он не может уйти в аренду в КХЛ, если у него последний год контракта.

Есть маленький шанс, что он все-таки переподпишет соглашение еще на сезон, чтобы провести полноценный сезон в КХЛ на высоком уровне. Интрига», – написал журналист Алексей Шевченко.

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6 комментариев
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к бедарду почему бы и не поехать
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Главное чтобы в Мурманск Ред Ами не оказался 😂
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Роман не жалует игроков не продляющих контракт.Будет его гнобить год.
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Ну тогда прямиком из Невады на перекладных в Чикаго:) Ради такого даже Коннор из отпуска из Ванкувера вернётся и поможет расположится в Чикаго:)
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Из последних инсайдов Шевченко Иванов в Витязе,Буцаев тренер Сибири, Козлов тренер ЦСКА, поэтому это не самый надежный источник
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В Чикаго, к Бедарду) будут новыми Панариным и Кейном
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