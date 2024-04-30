«Локомотив» отозвал предложение Григоренко перед подписанием контракта. Причины решения непонятны

Теги ЦСКА Локомотив СКА КХЛ Михаил Григоренко Алексей Шевченко Хоккей

«Локомотив» отказался от перехода Михаила Григоренко.

Экс-нападающий ЦСКА переходит в СКА, о чем сообщил председатель совета директоров клуба Александр Медведев. Зарплата игрока в петербургской команде, как сообщалось, составит 52 миллиона рублей в год.

На форварда также претендовал «Локомотив». Говорилось, что представители Михаила Григоренко в ходе переговоров с «Локомотивом» называли сумму 90 миллионов рублей в год.

По информации Алексея Шевченко, «Локомотив» перед подписанием договора с игроком отозвал свое предложение. «По непонятным причинам», – написал журналист.

В сезоне-2023/24 Григоренко провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 45 (18+27) очков.

В 5 играх плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 7 (3+4) баллами.

7 комментариев
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Причина понятна-звонок из Питера.
+8
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+6
Там целых 90 миллионов причин найдется
+6
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по непонятным 😂
+3
-1
+2
90 = 52(официально) + 38 (нал).
Как же всё просто )))
И в любой потолок можно легко вписаться.
+3
-1
+2
Не-не, никакого газпромовского админресурса и в помине нет, ни в футболе, ни в хоккее, ни в других видах спорта!!!
+1
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+1
90 и 52 разница существенная
+1
-1
0
ЮНЯ в очередной раз лёг под хозяина. И решил насыпать снова Шалунову
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