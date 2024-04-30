«Локомотив» отозвал предложение Григоренко перед подписанием контракта. Причины решения непонятны
«Локомотив» отказался от перехода Михаила Григоренко.
Экс-нападающий ЦСКА переходит в СКА, о чем сообщил председатель совета директоров клуба Александр Медведев. Зарплата игрока в петербургской команде, как сообщалось, составит 52 миллиона рублей в год.
На форварда также претендовал «Локомотив». Говорилось, что представители Михаила Григоренко в ходе переговоров с «Локомотивом» называли сумму 90 миллионов рублей в год.
По информации Алексея Шевченко, «Локомотив» перед подписанием договора с игроком отозвал свое предложение. «По непонятным причинам», – написал журналист.
В сезоне-2023/24 Григоренко провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 45 (18+27) очков.
В 5 играх плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 7 (3+4) баллами.
Как же всё просто )))
И в любой потолок можно легко вписаться.