«Локомотив» отозвал предложение Григоренко перед подписанием контракта. Причины решения непонятны

«Локомотив» отказался от перехода Михаила Григоренко.

Экс-нападающий ЦСКА переходит в СКА, о чем сообщил председатель совета директоров клуба Александр Медведев. Зарплата игрока в петербургской команде, как сообщалось, составит 52 миллиона рублей в год.

На форварда также претендовал «Локомотив». Говорилось, что представители в ходе переговоров с « » называли сумму 90 миллионов рублей в год.

По информации Алексея Шевченко, «Локомотив» перед подписанием договора с игроком отозвал свое предложение. «По непонятным причинам», – написал журналист.

В сезоне-2023/24 Григоренко провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 45 (18+27) очков.

В 5 играх плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 7 (3+4) баллами.