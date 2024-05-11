Серебряков о вылете СКА из плей-офф: «Мы не прошли дальше точно не из-за судейства. Нет толку мусолить эпизод с Бывальцевым, он не стал ключевым»

Теги СКА Автомобилист судьи КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Алексей Бывальцев Хоккей

Никита Серебряков высказался касательно жалоб СКА на судейство.

Клуб вылетел из плей-офф-2024, уступив «Автомобилисту» во втором раунде со счетом 1-4.

– СКА неоднократно жаловался на арбитров. Команду действительно засуживали?

– Не мне отвечать на этот вопрос. Мы просто старались демонстрировать свой хоккей и не обращали внимания на посторонние вещи. Я вратарь, и мне тяжело оценивать уровень судейства. Моя задача – шайбу ловить.

– В пятом матче с «Автомобилистом» при счете 4:2 в пользу петербуржцев произошел спорный эпизод. Алексей Бывальцев выскочил один на один, но вы успели выбить у него шайбу. Однако далее нападающий врезался коньками в вашу клюшку и упал. Последовало удаление, и екатеринбуржцы в большинстве сократили отставание. До сих пор считаете то решение рефери ошибкой?

– Честно, уже по десять раз меняют трактовки моментов. Поэтому я сам немного запутался. Нет толку мусолить этот эпизод. Все равно он не стал ключевым.

Нельзя сказать, что СКА вылетел из-за того вердикта арбитра. Всем все объяснили. Не вижу смысла в этом ковыряться.

Повторюсь, не прошли дальше мы точно не из-за судейства. Дальше тренерский штаб сделает выводы. В следующем сезоне все будет намного лучше, – заявил вратарь СКА Никита Серебряков.

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1 комментарий
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че говорит. непонравиться это гл тренеру.или на выход собрался.
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