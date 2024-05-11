Серебряков о том, как оценит дебютный сезон за СКА: «На пятерку. Сделал шаг вперед, быстро влился. Я доволен собой»

Никита Серебряков оценил свой дебютный сезон в составе СКА.

– Как оцените дебютный сезон в составе СКА?

– На пятерку. Признаться, сам переход в команду получился эмоционально непростым. Много всего в жизни изменилось, не только связанного с хоккеем. Но я сделал шаг вперед, поэтому и поставлю себе наивысший балл.

В целом сезон провел отлично и быстро влился, пусть, как и любому новичку, потребовалось время. Я доволен собой.

– Насколько тяжело было адаптироваться к коллективу? Все-таки раньше вы защищали цвета скромного « », а теперь выступаете за гранд, ставящий перед собой максимальные задачи.

– Понятно, что система немного иная. Уровень повыше, требования другие. Но и я не молодой парень, а опытный 28-летний голкипер. За плечами уже имелся немалый багаж.

Пожалуй, непросто было перестроиться именно с игровой точки зрения, ведь СКА пропагандирует атакующий хоккей. Еще требовалось притереться к партнерам, поскольку много времени на тренировки не оставалось. Примерно за месяц поняли друг друга. Дальше все складывалось неплохо.

Мы набрали ход, но, к сожалению, смазали плей-офф. Плюс нельзя забывать о чисто бытовых моментах. Нужно было переехать с семьей и быстро обжить новую квартиру.

– Чисто психологически тяжело, когда тебе могут за матч нанести 15 бросков и ты не имеешь права на ошибку? Во Владивостоке-то постоянно приходилось находиться в тонусе.

– Не вижу в этом ничего сложного. Больше критики? Поверьте, если пропущу необязательную шайбу, сам себе устрою взбучку. Бывает, тебя просто разрывают в выходах два в одного или три в одного. Все-таки – лига высокого уровня.

Повторюсь, я опытный и не зацикливаюсь как на критике, так и на похвале. Просто выхожу на лед и выполняю свою работу. На давление не обращаю внимания, – заявил вратарь СКА Никита Серебряков.