Серебряков о тройке лучших вратарей сезона: «Набоков, Исаев и я, пожалуй. Илья – молодец. И Разин проделал потрясающую работу, магнитогорцы просто красавцы»
Никита Серебряков назвал тройку лучших вратарей сезона-2023/24.
– Назовите тройку лучших вратарей минувшего сезона КХЛ.
– Илья Набоков, Даниил Исаев и, пожалуй, я.
– В чем секрет успеха Набокова? Он дебютировал в Кубке Гагарина и сразу помог «Металлургу» завоевать трофей.
– Не могу сказать, что его игра удивила. Вообще, после вылета СКА не следил за оставшимися матчами плей-офф. Чего там смотреть? Мне своего хоккея хватило. Просто поехал отдыхать и перезагружаться.
Но Илья – молодец. И Андрей Разин проделал потрясающую работу. Магнитогорцы просто красавцы и добились успеха именно командой.
Взлет Набокова не был бы возможен без доверия тренера. На молодого голкипера сделали ставку, и он не подвел. Когда в тебя верят наставник и партнеры, ты будешь давать результат.
Да и посмотрите, сколько шайб они все вместе на себя поймали. Прямо ощущалось, что на льду единый коллектив, – заявил вратарь СКА Никита Серебряков.