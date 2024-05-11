Серебряков о тройке лучших вратарей сезона: «Набоков, Исаев и я, пожалуй. Илья – молодец. И Разин проделал потрясающую работу, магнитогорцы просто красавцы»

Теги Металлург Мг Локомотив СКА КХЛ Андрей Разин Никита Серебряков Даниил Исаев Илья Набоков Хоккей

Никита Серебряков назвал тройку лучших вратарей сезона-2023/24.

– Назовите тройку лучших вратарей минувшего сезона КХЛ.

– Илья Набоков, Даниил Исаев и, пожалуй, я.

– В чем секрет успеха Набокова? Он дебютировал в Кубке Гагарина и сразу помог «Металлургу» завоевать трофей.

– Не могу сказать, что его игра удивила. Вообще, после вылета СКА не следил за оставшимися матчами плей-офф. Чего там смотреть? Мне своего хоккея хватило. Просто поехал отдыхать и перезагружаться.

Но Илья – молодец. И Андрей Разин проделал потрясающую работу. Магнитогорцы просто красавцы и добились успеха именно командой.

Взлет Набокова не был бы возможен без доверия тренера. На молодого голкипера сделали ставку, и он не подвел. Когда в тебя верят наставник и партнеры, ты будешь давать результат.

Да и посмотрите, сколько шайб они все вместе на себя поймали. Прямо ощущалось, что на льду единый коллектив, – заявил вратарь СКА Никита Серебряков.

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4 комментария
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От скромности парень не умрет, видимо воздух в Ска такой) Моя тройка Исаев, Набоков, Аликин, тебя в ней нет.
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Самонов и Билялов были лучше Серебрякова.
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Мания величия, видимо от Ромки передалось.
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Ну скромностью он никогда не отличался
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