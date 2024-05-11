Роман Ротенберг: «Овечкин сам себя сделал – бросал 1000 раз за день в стенку. Соседи жаловались, но он стал одним из величайших хоккеистов»

Теги СКА Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Михаил Овечкин КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказал мнение о секрете успеха Александра Овечкина.

38-летний форвард «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Тот же самый Александр Овечкин. Он ведь сам себя сделал.

Его отец мне рассказывал – царство ему небесное – как Саша дома, в квартире отрабатывал свои броски. Он просто бросал тысячу раз за день в стенку. Соседи жаловались, но Овечкин стал одним из величайших хоккеистов.

Он забил больше всех в мире. Да, пока идет на втором месте, но Гретцки он еще обгонит. А почему так вышло? Потому что Овечкин правильно тренировал свой бросок – дома, в квартире. Он очень хотел забивать.

То есть важна не только работа тренеров, но и желание каждого игрока», – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг

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25 комментариев
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Соседи охреневших Овечкиных? Где они теперь?
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Овечкин сделал себя сам также как и я сказал скромняга Рома.
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Ответ Алексей Тор
Овечкин сделал себя сам также как и я сказал скромняга Рома.
Посмотрел 800 матчей. Смотрел ночами. Соседи жаловались, но я стал одним из величайших тренеров.
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Интересно, если бы за стенкой жил Роман, стал бы Овечкин великим?...
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Абсолютно выдуманная история. Овечкин жил в семье олимпийской чемпионки по баскетболу. При всем его таланте, для него были созданы все комфортные условия для спортивного развития, и никакие там соседи не жаловались очевидно. Это не кейс Панарина, где парень из глубинки вырвался в звезды
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Кто то 1000 раз бросил по стенке а у кого то цель преодолеть 1000 просмотров матчей НХЛ
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60 бросков в час, один бросок в минуту. Это если маленький Овечкин спал хотя бы 8 часов в день. Неплохо.
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Так вот где было положено начало знаменитому "офису Овечкина"!
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Ответ Ozz99
Посмотрел 800 матчей. Смотрел ночами. Соседи жаловались, но я стал одним из величайших тренеров.
Да я ночами кое что другое смотрел. Точно больше 800 раз. Мине только смотрел, но и делал..
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Ответ Алексей Рыбаков
Интересно, если бы за стенкой жил Роман, стал бы Овечкин великим?...
Роман бы сразу понял что за стеной живет будущий чемпион
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Ответ Алексей Рыбаков
Интересно, если бы за стенкой жил Роман, стал бы Овечкин великим?...
Он подумал бы, что там албанцы тренируются, и промолчал. А то кроссовки новые жалко)
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Ответ Duck Nightingale
60 бросков в час, один бросок в минуту. Это если маленький Овечкин спал хотя бы 8 часов в день. Неплохо.
он 60 шайб выстраивал в линию вдоль квартиры и делал 60 бросков в минуту
укладывался за пару часов
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