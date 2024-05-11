Роман Ротенберг: «Овечкин сам себя сделал – бросал 1000 раз за день в стенку. Соседи жаловались, но он стал одним из величайших хоккеистов»

Роман Ротенберг высказал мнение о секрете успеха Александра Овечкина.

38-летний форвард «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Тот же самый Александр Овечкин. Он ведь сам себя сделал.

Его отец мне рассказывал – царство ему небесное – как Саша дома, в квартире отрабатывал свои броски. Он просто бросал тысячу раз за день в стенку. Соседи жаловались, но Овечкин стал одним из величайших хоккеистов.

Он забил больше всех в мире. Да, пока идет на втором месте, но Гретцки он еще обгонит. А почему так вышло? Потому что Овечкин правильно тренировал свой бросок – дома, в квартире. Он очень хотел забивать.

То есть важна не только работа тренеров, но и желание каждого игрока», – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.