Роман Ротенберг: «Овечкин сам себя сделал – бросал 1000 раз за день в стенку. Соседи жаловались, но он стал одним из величайших хоккеистов»
Роман Ротенберг высказал мнение о секрете успеха Александра Овечкина.
38-летний форвард «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Тот же самый Александр Овечкин. Он ведь сам себя сделал.
Его отец мне рассказывал – царство ему небесное – как Саша дома, в квартире отрабатывал свои броски. Он просто бросал тысячу раз за день в стенку. Соседи жаловались, но Овечкин стал одним из величайших хоккеистов.
Он забил больше всех в мире. Да, пока идет на втором месте, но Гретцки он еще обгонит. А почему так вышло? Потому что Овечкин правильно тренировал свой бросок – дома, в квартире. Он очень хотел забивать.
То есть важна не только работа тренеров, но и желание каждого игрока», – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.
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