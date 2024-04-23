Быков о 3-0 в финале: «Не всегда просто сделать последний шаг, чтобы довести серию до победы! Многое будет зависеть от психологической подготовки игроков»

Вячеслав Быков высказался о серии «Металлурга» с «Локомотивом» (3-0).

Четвертая игра финальной серии Кубка Гагарина состоится 24 апреля.

«Пока есть хотя бы один шанс, а он у « » есть, остается возможность перевернуть ход серии в свою пользу.

И не всегда просто сделать последний шаг, чтобы довести серию до победы! Многое будет зависеть от психологической подготовки игроков обоих команд», – сказал бывший тренер сборной России по хоккею