Быков о 3-0 в финале: «Не всегда просто сделать последний шаг, чтобы довести серию до победы! Многое будет зависеть от психологической подготовки игроков»
Вячеслав Быков высказался о серии «Металлурга» с «Локомотивом» (3-0).
Четвертая игра финальной серии Кубка Гагарина состоится 24 апреля.
«Пока есть хотя бы один шанс, а он у «Локомотива» есть, остается возможность перевернуть ход серии в свою пользу.
И не всегда просто сделать последний шаг, чтобы довести серию до победы! Многое будет зависеть от психологической подготовки игроков обоих команд», – сказал бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков