Быков о победе на ЧМ-2009: «Компетентный тренерский штаб, профессиональная атмосфера в команде. Были рады и счастливы в тот момент. Впереди нас ждали непростые времена»

Вячеслав Быков рассказал о залоге победы на ЧМ-2009.

10 мая 2009 года сборная России в финале обыграла Канаду со счетом 2:1 и второй раз подряд стала чемпионом мира.

В мае 2011-го Быков был уволен с поста главного тренера сборной.

«Важно было подтвердить чемпионское звание, которое мы завоевали в Канаде на ЧМ-2008! Выиграть чемпионат мира непросто, а подтвердить это звание еще сложнее, так как соперники настраиваются очень серьезно на действующих чемпионов мира!

Нам удалось сформировать компетентный тренерский штаб, создать профессиональную атмосферу внутри команды с отменной дисциплиной и требовательностью к своей подготовке, понимая, что соперники будут серьезно настраиваться на действующих чемпионов мира!

Все: команда, персонал, руководство и, конечно же, болельщики – были рады и счастливы в тот момент... Впереди нас ждали непростые времена!» – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.