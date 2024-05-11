Губерниев о «России 25»: «Ротенберг – молодец. Переполненные трибуны свидетельствуют, что это и нам, и белорусам интересно»

Дмитрий Губерниев поделился мнением о Романе Ротенберге и о турне «России 25».

Сегодня «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга проведет заключительный матч в рамках Лига Ставок Большого тура Сборной. Соперником станет Беларусь.

«К турне сборной отношусь прекрасно. Надо продолжать играть, нужно задействовать хоккеистов и институт сборной должен существовать. Роман Ротенберг, который объединяет команду, молодец.

Я проводил презентацию этой сборной в Новогорске, общался с ребятами. Глаза горят, играть хотят, молодцы.

Более того, переполненные трибуны в разных городах свидетельствуют, что это и нам, и белорусам интересно. На уровне сборных должна быть игровая практика, и она у нас есть.

Понятно, что это не заменит чемпионаты мира и является слабой компенсацией, но все-таки. Мы развиваем спорт в тех условиях, в которые нас поставили», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.