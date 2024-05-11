Губерниев о «России 25»: «Ротенберг – молодец. Переполненные трибуны свидетельствуют, что это и нам, и белорусам интересно»

Теги СКА болельщики Сборная Беларуси по хоккею Дмитрий Губерниев КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Дмитрий Губерниев поделился мнением о Романе Ротенберге и о турне «России 25».

Сегодня «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга проведет заключительный матч в рамках Лига Ставок Большого тура Сборной. Соперником станет Беларусь.

«К турне сборной отношусь прекрасно. Надо продолжать играть, нужно задействовать хоккеистов и институт сборной должен существовать. Роман Ротенберг, который объединяет команду, молодец.

Я проводил презентацию этой сборной в Новогорске, общался с ребятами. Глаза горят, играть хотят, молодцы.

Более того, переполненные трибуны в разных городах свидетельствуют, что это и нам, и белорусам интересно. На уровне сборных должна быть игровая практика, и она у нас есть.

Понятно, что это не заменит чемпионаты мира и является слабой компенсацией, но все-таки. Мы развиваем спорт в тех условиях, в которые нас поставили», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев

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8 комментариев
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"Нам" это кто? Дима, смени палки на клюшки, иначе станешь бабушкой.
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Дима, а кто в такую позу вас всех поставил?
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Кто смотрит, там действительно переполненные трибуны и билеты не достать?
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И снова нам и снова белорусам нравится и так далее и до бесконечности…. Ну и Слава Богу, Россия и Белоруссия взявшись за руки вдвоём идут к светлому будущему! Ну разве это не прекрасно, товарищи??? Ура!!!…. ( громкие и продолжительные аплодисменты…..)
+7
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+5
Не вас поставили в условия, а вы сами себя поставили.
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как это переполненые что в проходах стояли.в Астане пустой в Омске был полный.в Туле были свободные места.тока в Омске написали сколько было зрителей.
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"Мы развиваем спорт... " себя любимого имеет в виду.
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Ответ Stucker
Кто смотрит, там действительно переполненные трибуны и билеты не достать?
Спортс, даешь расследование, было бы интересно почитать
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