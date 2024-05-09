Дмитрий Губерниев: «Умные люди от Олимпиады не отказываются. Наши каноисты вполне могут победить на Играх, не обращая внимание на скептиков»

Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Захара Петрова на отборе к Олимпиаде.

Российский каноист завоевал лицензию на Игры-2024, победив на дистанции 1000 м на отборочном турнире в венгерском Сегеде.

Ранее олимпийские лицензии завоевали Алексей Коровашков и Иван Штыль, выступающие в каноэ-двойках. Россияне выступали в нейтральном статусе.

«Захар – большой молодец! Символично, что именно каноисты отбираются на .

Очень правильно, что Всероссийская федерация на байдарках и каноэ приняла единственно правильное решение – послать команду на олимпийский отбор через все трудности, которые их сопровождали.

Здорово, что наша двойка попала на Олимпиаду, а теперь попал еще одиночник на суперпрестижной олимпийской дистанции. Я желаю им легкой воды! Хочешь быть сильнее втрое, приходи грести в каноэ. Надо приехать в Париж и победить.

Наши каноисты вполне могут это сделать, не обращая внимание на скептиков. Хочу подчеркнуть: умные люди от Олимпиады не отказываются. Гребцы и каноисты – люди умные», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

«Может дойти до немедленного исключения с Игр». Что Бах грозно запретил нашим в Париже?