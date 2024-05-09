Дмитрий Губерниев: «Умные люди от Олимпиады не отказываются. Наши каноисты вполне могут победить на Играх, не обращая внимание на скептиков»

Теги гребля на байдарках и каноэ Дмитрий Губерниев сборная России Париж-2024 Матч ТВ Захар Петров Гребля

Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Захара Петрова на отборе к Олимпиаде.

Российский каноист завоевал лицензию на Игры-2024, победив на дистанции 1000 м на отборочном турнире в венгерском Сегеде.

Ранее олимпийские лицензии завоевали Алексей Коровашков и Иван Штыль, выступающие в каноэ-двойках. Россияне выступали в нейтральном статусе.

«Захар – большой молодец! Символично, что именно каноисты отбираются на Олимпиаду.

Очень правильно, что Всероссийская федерация на байдарках и каноэ приняла единственно правильное решение – послать команду на олимпийский отбор через все трудности, которые их сопровождали.

Здорово, что наша двойка попала на Олимпиаду, а теперь попал еще одиночник на суперпрестижной олимпийской дистанции. Я желаю им легкой воды! Хочешь быть сильнее втрое, приходи грести в каноэ. Надо приехать в Париж и победить.

Наши каноисты вполне могут это сделать, не обращая внимание на скептиков. Хочу подчеркнуть: умные люди от Олимпиады не отказываются. Гребцы и каноисты – люди умные», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

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6 комментариев
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Ой дурак.
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Лютый флюгер) 😄
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Легкоатлетам об этом расскажи.
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Главный гребец всея Руси отвлекся от майонеза с водярой и выдал очередной мегаспич
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умные люди не говорят публично, что умные люди от олимпиады не отказываются.
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чуваку, который стабильно минусит комменты). ты лучший, твоя жизнь максимально полезна, а ты эффективен и рационален)). Не сбавляй оборотов..как тебя там, лебовски или как...
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