Каменский о Ничушкине в «Колорадо»: «Нашел свою команду. Талант у него был всегда, он был лидером и в молодежной, и в юниорской сборных России»

Валерий Каменский высказался о результативной игре Валерия Ничушкина в плей-офф.

Форвард « » набрал 10 (9+1) очков в 7 играх Кубка Стэнли и делит лидерство в гонке снайперов.

«Высокая результативность Ничушкина в плей-офф не удивляет. Он уже показывал умение регулярно забивать, а сейчас просто подтверждает свое мастерство.

нашел свою команду, своих партнеров, среди которых он раскрылся. А талант у него был всегда. Ничушкин был лидером и в молодежной, и в юниорской сборных России.

Остается только порадоваться тому, что он помогает «Колорадо» побеждать», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли в составе «Эвеланш».