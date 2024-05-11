Каменский о Ничушкине в «Колорадо»: «Нашел свою команду. Талант у него был всегда, он был лидером и в молодежной, и в юниорской сборных России»

Теги Молодежная сборная России по хоккею с шайбой сборная России U18 Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Валерий Каменский Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Каменский высказался о результативной игре Валерия Ничушкина в плей-офф.

Форвард «Колорадо» набрал 10 (9+1) очков в 7 играх Кубка Стэнли и делит лидерство в гонке снайперов. 

«Высокая результативность Ничушкина в плей-офф не удивляет. Он уже показывал умение регулярно забивать, а сейчас просто подтверждает свое мастерство.

Валерий нашел свою команду, своих партнеров, среди которых он раскрылся. А талант у него был всегда. Ничушкин был лидером и в молодежной, и в юниорской сборных России.

Остается только порадоваться тому, что он помогает «Колорадо» побеждать», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли в составе «Эвеланш». 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Челябинск, столица российского хоккея, рулит.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий