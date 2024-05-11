Каменский о Ничушкине в «Колорадо»: «Нашел свою команду. Талант у него был всегда, он был лидером и в молодежной, и в юниорской сборных России»
Валерий Каменский высказался о результативной игре Валерия Ничушкина в плей-офф.
Форвард «Колорадо» набрал 10 (9+1) очков в 7 играх Кубка Стэнли и делит лидерство в гонке снайперов.
«Высокая результативность Ничушкина в плей-офф не удивляет. Он уже показывал умение регулярно забивать, а сейчас просто подтверждает свое мастерство.
Валерий нашел свою команду, своих партнеров, среди которых он раскрылся. А талант у него был всегда. Ничушкин был лидером и в молодежной, и в юниорской сборных России.
Остается только порадоваться тому, что он помогает «Колорадо» побеждать», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли в составе «Эвеланш».