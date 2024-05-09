Каменский о «Рейнджерс»: «Один из лидеров НХЛ. Панарин забивает решающие голы, Шестеркин выручает. Команда созрела для больших дел»

Валерий Каменский высказался об игре «Рейнджерс» в серии с «Каролиной» (2-0).

«Нью-Йорк» в этом сезоне – один из лидеров лиги, показывает хороший хоккей. Нас радуют и , и , они ведут за собой команду.

Панарин забивает решающие голы или отдает передачи, Шестеркин ловит шайбы, выручает команду. Сильная команда, созрела для больших дел.

Они и в том году уже были рядом с Кубком, ждем от них хорошего хоккея и радуемся за успехи наших хоккеистов», – сказал олимпийский чемпион .