Каменский о «Рейнджерс»: «Один из лидеров НХЛ. Панарин забивает решающие голы, Шестеркин выручает. Команда созрела для больших дел»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Валерий Каменский Артемий Панарин Игорь Шестеркин Хоккей

Валерий Каменский высказался об игре «Рейнджерс» в серии с «Каролиной» (2-0).

«Нью-Йорк» в этом сезоне – один из лидеров лиги, показывает хороший хоккей. Нас радуют и Панарин, и Шестеркин, они ведут за собой команду.

Панарин забивает решающие голы или отдает передачи, Шестеркин ловит шайбы, выручает команду. Сильная команда, созрела для больших дел.

Они и в том году уже были рядом с Кубком, ждем от них хорошего хоккея и радуемся за успехи наших хоккеистов», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

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4 комментария
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В каком это том году уже были рядом с Кубком?
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Пора бы взять кубок.
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Интересно, знает ли он какого-нибудь третьего игрока из Рейнджерс? Или он как некоторые здешние персонажи, которые перед каждым матчем пишут "Хлебушку дубль, Игорю сухарь!"
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