Каменский о ЧМ: «Не буду смотреть. Турнир без России неполноценный. Без нас и белорусов – не то»

Валерий Каменский поделился мнением о чемпионате мира-2024.

Турнир проходит в Чехии с 10 по 26 мая. Россия и Беларусь отстранены от международных соревнований и не участвуют в чемпионате.

«Нет, не буду смотреть чемпионат мира. А за кого мне болеть? Я болею за нашу сборную, а она не играет.

Я считаю хоккей на чемпионате мира без России неполноценным. Без нас и белорусов это не то.

Конечно, я буду смотреть результаты и хайлайты, но полностью игры смотреть не буду. Естественно, буду переживать за казахов, но болеть не буду.

Чтобы прямо нацелиться и смотреть игры – нет, максимум нарезки», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.