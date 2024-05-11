Каменский о ЧМ: «Не буду смотреть. Турнир без России неполноценный. Без нас и белорусов – не то»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею Валерий Каменский КХЛ ЧМ по хоккею Советский спорт Хоккей

Валерий Каменский поделился мнением о чемпионате мира-2024.

Турнир проходит в Чехии с 10 по 26 мая. Россия и Беларусь отстранены от международных соревнований и не участвуют в чемпионате.

«Нет, не буду смотреть чемпионат мира. А за кого мне болеть? Я болею за нашу сборную, а она не играет.

Я считаю хоккей на чемпионате мира без России неполноценным. Без нас и белорусов это не то. 

Конечно, я буду смотреть результаты и хайлайты, но полностью игры смотреть не буду. Естественно, буду переживать за казахов, но болеть не буду.

Чтобы прямо нацелиться и смотреть игры – нет, максимум нарезки», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
...а с блекджеком и шлю.хами будет самое то, скромно добавил ответственный товаристч..
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий