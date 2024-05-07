Терещенко о «Харт Трофи»: «Кучеров достоин награды. Макдэвид и Маккиннон тоже заслужили. Здорово, что Никита оказался в такой компании»

Алексей Терещенко высказался о претендентах на приз самому ценному игроку сезона НХЛ.

НХЛ назвала тройку претендентов на победу в номинации «Харт Трофи».

В список финалистов вошли Никита Кучеров (« »), (« ») и (« »).

– Кого бы выбрали в голосовании на самого ценного игрока ?

– Нашего Никиту Кучерова, конечно! Он достоин этой награды. В целом все ребята достойны: и Макдэвид, и Маккиннон тоже заслужили.

Они все трое достойны, большие мастера, большие игроки, и очень здорово, что наш Никита оказался среди них в такой компании.

Посмотрим, кого выберут в итоге, но голосование будет очень интересным, – сказал трехкратный чемпион мира .