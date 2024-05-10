Терещенко о том, побьет ли Ничушкин рекорд Лафонтена: «У него все для этого есть. Валера молодец, что поднимает свой уровень»
Алексей Терещенко высказался об игре Валерия Ничушкина в плей-офф НХЛ.
Форвард «Колорадо» забил в 7-м матче подряд со старта плей-офф и повторил рекорд лиги, установленный Пэтом Лафонтеном в 1992 году.
– Ничушкин забил в седьмом матче плей-офф подряд и повторил рекорд НХЛ. Как думаете, ему удастся превзойти достижение Пэта Лафонтена?
– У него все для этого есть – посмотрим. Хотелось бы. Опять же, мне хочется, чтобы «Колорадо» выиграло, но сегодня они проиграли «Далласу».
– По силам ли «Колорадо» пройти «Даллас»?
– Конечно! У них очень хорошая команда.
– Ничушкин – лучший российский игрок этого сезона?
– Лучший, не лучший… Опять же, смотря с кем сравнивать и так далее. У нас Артемий Панарин здорово играет, Никита Кучеров провел потрясающий сезон. Еще есть ребята, которые выглядели очень достойно.
Валера Ничушкин молодец, что держит свой уровень и поднимает его, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Ничушкин – машина: забивает в каждом (!) матче плей-офф. Но «Даллас» сравнял счет в серии