Терещенко о том, побьет ли Ничушкин рекорд Лафонтена: «У него все для этого есть. Валера молодец, что поднимает свой уровень»

Теги Кубок Стэнли Колорадо Даллас Алексей Терещенко НХЛ рекорды Артемий Панарин Никита Кучеров Пэт Лафонтен Валерий Ничушкин Хоккей

Алексей Терещенко высказался об игре Валерия Ничушкина в плей-офф НХЛ.

Форвард «Колорадо» забил в 7-м матче подряд со старта плей-офф и повторил рекорд лиги, установленный Пэтом Лафонтеном в 1992 году.

– Ничушкин забил в седьмом матче плей-офф подряд и повторил рекорд НХЛ. Как думаете, ему удастся превзойти достижение Пэта Лафонтена?

– У него все для этого есть – посмотрим. Хотелось бы. Опять же, мне хочется, чтобы «Колорадо» выиграло, но сегодня они проиграли «Далласу».

– По силам ли «Колорадо» пройти «Даллас»?

– Конечно! У них очень хорошая команда.

– Ничушкин – лучший российский игрок этого сезона?

– Лучший, не лучший… Опять же, смотря с кем сравнивать и так далее. У нас Артемий Панарин здорово играет, Никита Кучеров провел потрясающий сезон. Еще есть ребята, которые выглядели очень достойно.

Валера Ничушкин молодец, что держит свой уровень и поднимает его, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Ничушкин – машина: забивает в каждом (!) матче плей-офф. Но «Даллас» сравнял счет в серии

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2 комментария
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Давай Валера настало твоё время.
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Валера - красава, держись! Не дай своим демонам сейчас сорваться
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