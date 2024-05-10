Сергей Зубов поделился мнением о форварде Даниле Юрове.

В составе «Металлурга» нападающий стал обладателем Кубка Гагарина-2024.

– В молодежной сборной вы работали с Юровым, который стал одним из ведущих игроков «Металлурга». Чувствуете, что приложили руку к его развитию?

– Не могу так сказать. Мы работали с ним на очень коротком отрезке. Юров – одаренный парень, это было видно невооруженным глазом. Я рад, что он провел отличный сезон. У него хорошее будущее.

– Есть такое мнение, что тренеры старой формации слишком строги по отношению к молодым игрокам – не дают им игровое время, сажают за каждую ошибку. Вам приходилось через это проходить или тренеры вам доверяли и позволяли играть в свой хоккей?

– Везде по‑разному. В каких‑то командах было такое, в других – иные обстоятельства. Я не буду утверждать, как правильно или неправильно. В конечном счете у каждого тренера свое видение, – сказал главный тренер « » .