Яковлев о Набокове: «Илья на льду придавал нам уверенности, никакой нервозности не было. Мы были спокойны»

Егор Яковлев рассказал, что в сезоне-2023/24 у «Металлурга» было много выходных.

Клуб стал обладателем Кубка Гагарина-2024, обыграв «Локомотив» в финальной серии (4-0).

– На самом деле мы работали хорошо. Спасибо тренерскому штабу, у нас было много выходных, очень много. Хорошо отдыхали и хорошо работали, такой девиз у нас.

– Как вам игралось, когда на воротах молодой парень ?

– Если честно, очень спокойно игралось. Илья на льду придавал нам уверенности, никакой нервозности не было, он очень уверенно играл в воротах. Мы были спокойны.

– Когда «Магнитка» не подписала опытного голкипера зимой, вы не беспокоились?

– Конечно, разные были переживания, но я считаю, что сейчас уже можно говорить, что тренерский штаб и руководство клуба приняли правильное решение, показав Илье, что он первый номер и что на него рассчитывают, – сказал защитник « » .