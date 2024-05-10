Зубов о том, помог ли ему кто-то сформироваться как тренеру: «Подсматривал что-то у Ржиги и Быкова, работая ассистентом. Много общался с Хичкоком последние несколько лет»

Сергей Зубов рассказал, у кого перенимал тренерский опыт.

В сезоне-2023/24 он работал ассистентом Романа Ротенберга в СКА. В мае Зубов возглавил « ».

– Во время матча главный тренер функционирует, как сложный компьютер – руководит сменами, держит в голове кучу разных аспектов, реагирует на действия соперника. Соскучились по этому драйву, когда полностью погружаешься в игру?

– Я смотрю на тренерскую работу с энтузиазмом. Ее специфика не меняется. Повторюсь, разница только в уровне ответственности.

Безусловно, какие-то нюансы меняются в зависимости от того, где ты находишься: на скамейке, на площадке, в раздевалке или где-то еще. Но я уже практически 10 лет занимаюсь этой работой и мне все нравится.

– У вас за плечами потрясающая карьера игрока, вы уже прошли большой путь в роли тренера. За это время вы работали с большим количеством разных специалистов. Можно ли сказать, что кто-то помог вам сформироваться как тренеру? Как вообще происходил этот процесс?

– Работая ассистентом, я понемногу что-то подсматривал и у , и у . Последние несколько лет много общался с , который сейчас приостановил свою тренерскую деятельность.

Весь тот опыт, который приобретаешь за время работы, формирует твои взгляды и стиль.

– Кажется, что черты команд Хичкока проявлялись еще в вашем «Сочи». Плотное построение в средней зоне, организованный откат пятерки в оборону.

– Тут я с вами поспорю. Стиль игры Хичкока заключался в агрессивном давлении. Да, возможно, были схожие моменты с построениями в средней зоне, но команды Кена играли в давление, – сказал главный тренер «Сочи» .