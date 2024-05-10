Зубов о поражении СКА от «Автомобилиста»: «Мы попали под горячую команду. Они были на кураже после победы над «Ак Барсом», у них многое получалось»

Теги СКА Автомобилист Сергей Зубов КХЛ Кубок Гагарина Алексей Макеев Анатолий Голышев Сочи Матч ТВ Степан Хрипунов Хоккей

Сергей Зубов прокомментировал поражение СКА от «Автомобилиста» в плей-офф.

В сезоне-2023/24 Зубов работал ассистентом Романа Ротенберга в СКА. Во втором раунде плей-офф команда уступила «Автомобилисту» со счетом 1-4.

– С «Автомобилистом» вы провели только два матча в регулярке. Знали эту команду хуже, чем соперников по Западной конференции. Это стало проблемой для тренеров СКА при подготовке к серии плей-офф против «Автомобилиста»?

– В этом плане не было никаких проблем. Сейчас игру всех команд можно разобрать с помощью видео. Мы просто попали под горячую команду, поэтому получился такой результат.

– При этом СКА проводил много времени в зоне «Автомобилиста», создавал моменты. Чего в итоге не хватило?

– Где-то нам не повезло, не смогли реализовать свои моменты. Мы создавали много возможностей в атаке. Но в каких-то моментах защитники «Автомобилиста» здорово сыграли, где-то вратарь выручил.

«Автомобилист» был на кураже после победы над «Ак Барсом» в первом раунде, у них многое получалось.

– Одним из козырей «Автомобилиста» по ходу плей-офф стали контратаки с численным преимуществом. Во многом за счет них Екатеринбург прошел «Ак Барс». Почему СКА не смог с ними справиться?

– У «Автомобилиста» была заточенность на этот компонент. У них быстрые ребята – Голышев, Макеев, Хрипунов, которые чувствуют моменты, когда нужно выйти на перехват и убежать. Они здорово пользовались своими возможностями, – сказал главный тренер «Сочи» Сергей Зубов.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Зубов сколько лет под Ротенбергом работал и не дал ни одного интервью - вертикаль , однако . А тут в роли главного заговорил . Уверен, что Зубов в этом сезоне надерет жопу ска и не один раз.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий