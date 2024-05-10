Сергей Зубов поделился мнением о перекрестном плей-офф.

В розыгрыше Кубка Гагарина-2024 впервые была применена схема перекрестного плей-офф. Со второго раунда команды из Западной и Восточной конференций играли между собой.

Зубов работал ассистентом Романа Ротенберга в . Во втором раунде команда уступила «Автомобилисту» со счетом 1-4.

– Перекрестный плей-офф – одно из самых обсуждаемых событий минувшего сезона КХЛ. Некоторые фавориты вылетели из Кубка Гагарина на ранних стадиях. Вам, например, пришлось столкнуться с восточной командой уже во втором раунде. Как оцените этот опыт?

– Перекрестный плей-офф – плюс для зрителей. Уже на ранней стадии они могут наблюдать битвы команд из разных конференции. Но это единственный плюс данной схемы.

Огромный минус – сложная логистика. Представьте, что во втором раунде встречаются минское « » и « ». Они играют семь матчей, летают через день. Как вы думаете, их шансы пройти дальше увеличиваются?

– Это серьезное испытание для обеих команд. Ведь не только минчанам летать в Хабаровск, но и «Амуру» – в Минск.

– Я про это и говорю. На команды выпадает очень большая нагрузка, соответственно их шансы пройти следующий раунд становятся в разы ниже. Никаких плюсов для команд и игроков в перекрестном плей-офф я не вижу, – сказал главный тренер « » .