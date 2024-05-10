Сергей Зубов: «Никаких плюсов для команд и игроков в перекрестном плей-офф не вижу. Огромный минус – сложная логистика»

Теги СКА Амур Сергей Зубов Динамо Минск Кубок Гагарина Сочи Матч ТВ Хоккей

Сергей Зубов поделился мнением о перекрестном плей-офф.

В розыгрыше Кубка Гагарина-2024 впервые была применена схема перекрестного плей-офф. Со второго раунда команды из Западной и Восточной конференций играли между собой.

Зубов работал ассистентом Романа Ротенберга в СКА. Во втором раунде команда уступила «Автомобилисту» со счетом 1-4.

– Перекрестный плей-офф – одно из самых обсуждаемых событий минувшего сезона КХЛ. Некоторые фавориты вылетели из Кубка Гагарина на ранних стадиях. Вам, например, пришлось столкнуться с восточной командой уже во втором раунде. Как оцените этот опыт?

– Перекрестный плей-офф – плюс для зрителей. Уже на ранней стадии они могут наблюдать битвы команд из разных конференции. Но это единственный плюс данной схемы.

Огромный минус – сложная логистика. Представьте, что во втором раунде встречаются минское «Динамо» и «Амур». Они играют семь матчей, летают через день. Как вы думаете, их шансы пройти дальше увеличиваются?

– Это серьезное испытание для обеих команд. Ведь не только минчанам летать в Хабаровск, но и «Амуру» – в Минск.

– Я про это и говорю. На команды выпадает очень большая нагрузка, соответственно их шансы пройти следующий раунд становятся в разы ниже. Никаких плюсов для команд и игроков в перекрестном плей-офф я не вижу, – сказал главный тренер «Сочи» Сергей Зубов.

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8 комментариев
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"Перекрестный плей-офф - плюс для зрителей". На этом можно было остановиться
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Идея шла от клуба где Зубов раньше работал-надо было Ромке всё обьяснить.
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Тогда теряется смысл деления лиги на восток и запад
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Ия такого мнения, амур , автомобилист , перекрёсно одни перелёты
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Амуру то с Адмиралом что делать? Им что Москвы что до Челябинска летать.
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Ну это если в ПО попадать, логистика сложная. Для Сочи-то в чем проблема?)
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Кто принимал решение о перекрёстном плейофф? Выпороть и уволить.

С другой стороны, выиграй СКА и ЦСКА - не стали бы петь хвалебные речи об таком мудром решении?
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