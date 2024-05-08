Юров о сезоне: «Надо было обнулиться, начать карьеру с чистого листа. И я это сделал. Осознание, что мы выиграли Кубок, пока до меня не дошло»

Данила Юров высказался о победе в Кубке Гагарина.

– Чем ты можешь объяснить такой прорыв ?

– Наверное, за прошлое лето он сделал хорошую работу в плане психологии. Все-таки у него не самые удачные плей-офф были в МХЛ. Он хорошо справился с этим давлением. По году он считался у нас всегда талантливым и хорошим вратарем. Просто нужно было пройти через трудности, чтобы случилось такое.

– А тебе самому пришлось проделать эту психологическую работу? С прошлым тренером ты играл очень мало.

– Я летом понял, что если не в этом сезоне, то когда еще, время уходит. Понимал, что надо перенастроить голову, что я могу, я умею играть на хорошем уровне. Просто надо было обнулиться, начать карьеру с чистого листа. И я это сделал. Настроился, подготовился хорошо физически – и выходил, играл.

Тренер мне доверял, я старался ему за это доверие отплачивать голами и набранными очками. Приносил команде победу, не только голами, но и правильными действиями. Обнулился и начал делать то, что я умею.

– Видели, что ты поблагодарил Киприянова – тренера по физподготовке. Не каждый хоккеист будет отмечать именно тренера по ОФП. Насколько его вклад в твой прогресс велик?

– Его вклад в мой прогресс весомый, он стоит на одном уровне с моими родителями. Когда я зашел в команду, он начал со мной заниматься, четыре года мы с ним занимались. Думаю, что он тоже переживал, когда я немного играл. То, сколько он времени уделял мне за эти сезоны, – бесценно.

– Андрей Разин в интервью говорил, что следующий сезон для тебя будет сложным, тебя будут оценивать очень высоко. Ты сам понимаешь, что следующий чемпионат не будет для тебя легче? Будешь как-то менять подготовку?

– Пока не думаю об этом, хочу осознать, что мы выиграли . Это осознание пока до меня не дошло. Немного отдыхаю от хоккея, хочу две – две с половиной недели отдохнуть от хоккея. Потом уже буду заново переосмысливать все вещи, которые случились. Подготовку изменю, будут некоторые нюансы, из-за которых придется изменить.

Глобально ничего не поменяется, только пара вещей. Оставлю все то же самое. Сейчас из-за поздних сборов подготовка будет чуть больше длиться. Надо рассчитать силы, чтобы к сборам прийти свежим, а не выжатым.

– Как сами хоккеисты отнеслись к тому, что сборы будут начинаться позднее?

– Все равно это приятно, что нас не с середины июля собирают, а с августа, за месяц до чемпионата. Все-таки сейчас в уже все профессионалы, все понимают, что просто так ты не сможешь играть, тем более такой ритм игр сейчас.

Здорово, что все ставится на профессиональную подготовку каждого спортсмена. Тем более есть все возможности, даже у нас в Магнитогорске есть открытая площадка с гантелями, куда можно просто прийти бесплатно и заниматься. Это однозначно плюс для нашей лиги. Не будет этих трехнедельных сборов, где здоровье люди оставляли еще до чемпионата. Большой шаг в прогрессе лиги, – сказал нападающий « ».