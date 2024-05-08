Данила Юров объяснил, почему не спешит переходить в НХЛ.

На драфте НХЛ в 2022 году Юров был выбран «Миннесотой» в первом раунде под номером 24.

– Ты хотел уехать в НХЛ?

– Я как-то сразу выбрал вариант оставаться. На тот момент провел только половину хорошего сезона. Понимал, что этого мало для успешной игры за океаном. В принципе недолго размышлял, потому что даже Никита Гребенкин все равно два сезона сыграл в КХЛ. Я думаю, что надо минимум два года на хорошем уровне провести здесь, а потом ехать туда и уже там доказывать.

– Выигрыш кубка мог как-то на твое решение повлиять?

– Кубок – это приятно, но все равно надо еще больше добавлять стабильности и еще больше научиться каким-то деталям. Игре в защите, прокачать свой бросок. И когда уже буду уверен внутри себя, что я готов ехать в НХЛ, тогда и поеду.

– Насколько часто тебе звонили скауты?

– Наверное, они спокойно относились, нечасто спрашивали, какое у меня решение. Периодически задавали такие вопросы. В последние дни мы уже с ними переговорили, они приняли мою позицию, сказали, что понимают и знают, что КХЛ хорошая и сильная лига, и пожелали мне только удачи, защитить титул и добавить в своей игре.

– Робин Пресс – один из героев плей-офф.

– Робин очень хорош в коммуникации с командой, на русском языке может поговорить. Ему, когда что-то объясняют или в перерыве тренерский штаб доносит до нас информацию, не требуется переводчик. Он все сам понимает. Простой парень, с юмором у него все в порядке, постоянно с улыбкой ходит.

Ну а как он бросает: я таких людей еще не видел, чтобы настолько рассчитывали силу броска и точность. Так удобно эту шайбу подставлять, что одно удовольствие на пятаке играть. Я уверен, что, если я буду там стоять, она в меня никогда не прилетит, и со спокойной душой закрываю вратаря.

– Понятно, что «Миннесота» – это вопрос будущего. Переписываешься с Капризовым, Хуснутдиновым? Пишут ли тебе из клуба?

– Ну вот с Маратом в апреле пару раз списывались, он сказал, что Кирилл ему там здорово помог с бытом. Ну и в принципе с тренерским штабом по развитию общаемся. Когда я ездил туда летом, они сказали, что ждут меня и что хотели бы меня видеть как можно скорее.

Но я им ответил, что не хочу приезжать и прозябать в низах каких-то, хочу приехать готовым игроком. И пример Кирилла для меня – самый наглядный и важный, чтобы понимать, каким туда надо приехать, – сказал форвард «Металлурга» Юров.