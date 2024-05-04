Егор Яковлев рассказал о плюсах жизни в Магнитогорске.

32-летний защитник последние пять сезонов выступает за «Металлург». Яковлев родился в Магнитогорске.

– Знаю, что за пределами Магнитогорска часто говорят про трудности с экологией, что здесь тяжело жить. Я вырос, мои родители выросли – проблем со здоровьем нет. Черного снега и цветной воды из-под крана тоже не видел.

Наш Ледовый дворец стоит напротив завода, и я знаю, что есть специальные лаборатории контроля чистоты воздуха.

– Почему Магнитогорск – лучшее место на Земле?

– Потому что здесь одна из лучших команд находится. Потому что здесь парк, аналоги которому сложно найти.

Здесь очень многое делается для города, для горожан, для их комфорта. Здесь хочется жить. Тут очень дружные и в то же время суровые мужчины, закаленные комбинатом, уральские.

Одно из главных достоинств – здесь лето настоящее, плюс 30. Зима настоящая, минус 15, а иногда и минус 30. А самое классное – здесь всегда солнце.

Я думаю, фраза «Мороз и солнце, день чудесный!» – это про Магнитогорск. Это на самом деле так. Утром едешь на тренировку, светит солнце, морозец. И настроение сразу другое, потому что солнце очень влияет на людей, на настроение.

В Питере за день может полчаса солнце быть, как и в Москве в последнее время. Здесь очень солнечно, здесь не надо мыть машину через день, здесь всегда очень чисто, здесь и настроение всегда отличное, – сказал капитан «Металлурга» Егор Яковлев.