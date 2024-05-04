Яковлев о Магнитогорске: «Черного снега и цветной воды из-под крана не видел. Здесь хочется жить – многое делается для комфорта горожан. Самое классное – всегда солнечно»

Теги Металлург Мг светская хроника КХЛ Арена-Металлург Егор Яковлев Экология Хоккей

Егор Яковлев рассказал о плюсах жизни в Магнитогорске.

32-летний защитник последние пять сезонов выступает за «Металлург». Яковлев родился в Магнитогорске. 

– Знаю, что за пределами Магнитогорска часто говорят про трудности с экологией, что здесь тяжело жить. Я вырос, мои родители выросли – проблем со здоровьем нет. Черного снега и цветной воды из-под крана тоже не видел.

Наш Ледовый дворец стоит напротив завода, и я знаю, что есть специальные лаборатории контроля чистоты воздуха.

– Почему Магнитогорск – лучшее место на Земле?

– Потому что здесь одна из лучших команд находится. Потому что здесь парк, аналоги которому сложно найти.

Здесь очень многое делается для города, для горожан, для их комфорта. Здесь хочется жить. Тут очень дружные и в то же время суровые мужчины, закаленные комбинатом, уральские.

Одно из главных достоинств – здесь лето настоящее, плюс 30. Зима настоящая, минус 15, а иногда и минус 30. А самое классное – здесь всегда солнце.

Я думаю, фраза «Мороз и солнце, день чудесный!» – это про Магнитогорск. Это на самом деле так. Утром едешь на тренировку, светит солнце, морозец. И настроение сразу другое, потому что солнце очень влияет на людей, на настроение.

В Питере за день может полчаса солнце быть, как и в Москве в последнее время. Здесь очень солнечно, здесь не надо мыть машину через день, здесь всегда очень чисто, здесь и настроение всегда отличное, – сказал капитан «Металлурга» Егор Яковлев

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14 комментариев
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Ответ Дмитрий Потепалин
В Магнитогорске всегда солнце?жители есть на ресурсе, это действительно правда?
Абсолютная. Родился и вырос в Магнитке, дней 300 в году светит солнце. Сейчас живу в Подмосковье, очень скучаю, в первую очередь, по климату.
+13
0
+13
Ночью тоже
+8
-2
+6
В Магнитогорске всегда солнце?жители есть на ресурсе, это действительно правда?
+4
-1
+3
- Почему Магнитогорск – лучшее место на Земле?
- Потому чте мне здесь нехилую зарплату платят.
+2
0
+2
Ответ Metallurg_2017
Абсолютная. Родился и вырос в Магнитке, дней 300 в году светит солнце. Сейчас живу в Подмосковье, очень скучаю, в первую очередь, по климату.
Не знал,удивлён
+1
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"Самое классное – всегда солнечно..." - вот это-то и настораживает, почему в воздухе нет облаков, где вода в парообразном состоянии?)
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Вот что нашёл. Погода в Магнитогорске радует нас солнечными днями в году — 121, облачными днями — 118, и пасмурными — 126.
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Ответ Дмитрий Потепалин
В Магнитогорске всегда солнце?жители есть на ресурсе, это действительно правда?
В Америке тоже есть город где постоянно солнце - Финикс. Наверное очень похож на Магнитогорск.
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Ответ Metallurg_2017
Абсолютная. Родился и вырос в Магнитке, дней 300 в году светит солнце. Сейчас живу в Подмосковье, очень скучаю, в первую очередь, по климату.
Вот что нашёл. Погода в Магнитогорске радует нас солнечными днями в году — 121, облачными днями — 118, и пасмурными — 126.
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Ответ brawl stars
Вот что нашёл. Погода в Магнитогорске радует нас солнечными днями в году — 121, облачными днями — 118, и пасмурными — 126.
Сути не меняет, всё равно солнце имеется почти каждый день) Возможно, сейчас что-то поменялось, но лет 10-15 назад, по ощущениям, было так, как я написал. Также возможно, что я несколько идеализирую уральский климат, живя в постоянной московской серости с октября по апрель)))

В любом случае, южноуральский климат прекрасен.
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Ответ Truba Truba
Ночью тоже
Мне иногда кажется что ночью то посветлее будет в районе ММК
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