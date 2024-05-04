Яковлев о жизни в Нью-Йорке: «В Москве намного чище, лучше, выше уровень ресторанов. В США нет размаха, очень впечатляет лицемерие. Но я не хейтер, в чем-то они круты»

Егор Яковлев сравнил Москву с Нью-Йорком и рассказал о своем отношении к США.

Капитан « » провел сезон-2018/19 в « ».

«Я прожил год, можно сказать, в Нью-Йорке, потому что моя квартира в Нью-Джерси располагалась буквально на берегу Гудзона, напротив меня был Манхэттен. И не могу сказать, что я хотел бы там остаться жить, что был впечатлен этим невероятно.

В Москве намного чище, лучше, уровень ресторанов намного выше, внутри визуал круче. Там все как-то в минимализме, простенько. Понятно, что уровень ресторанов разный, есть и мишленовский. Но в Москве как-то все с размахом, а в Нью-Йорке, да во всей Америке, такого нет.



Очень впечатляет лицемерие, которое у них. Все помнят эпизод из фильма «Брат-2», когда главный герой спрашивает: «А почему им всем так интересно, как у меня дела?» И ему отвечают: «Им неинтересно, им вообще по херу, как у тебя дела. Просто так принято».



Но я не хейтер Нью-Йорка или Америки. Они в некоторых вещах очень круты. Шоу все эти, музеи, парки аттракционов - это видеть живьем круто», – сказал .