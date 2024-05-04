Яковлев о жизни в Нью-Йорке: «В Москве намного чище, лучше, выше уровень ресторанов. В США нет размаха, очень впечатляет лицемерие. Но я не хейтер, в чем-то они круты»

Теги Металлург Мг Нью-Джерси Рейнджерс НХЛ КХЛ Егор Яковлев Хоккей

Егор Яковлев сравнил Москву с Нью-Йорком и рассказал о своем отношении к США.

Капитан «Металлурга» провел сезон-2018/19 в «Нью-Джерси». 

«Я прожил год, можно сказать, в Нью-Йорке, потому что моя квартира в Нью-Джерси располагалась буквально на берегу Гудзона, напротив меня был Манхэттен. И не могу сказать, что я хотел бы там остаться жить, что был впечатлен этим невероятно.

В Москве намного чище, лучше, уровень ресторанов намного выше, внутри визуал круче. Там все как-то в минимализме, простенько. Понятно, что уровень ресторанов разный, есть и мишленовский. Но в Москве как-то все с размахом, а в Нью-Йорке, да во всей Америке, такого нет.
 
Очень впечатляет лицемерие, которое у них. Все помнят эпизод из фильма «Брат-2», когда главный герой спрашивает: «А почему им всем так интересно, как у меня дела?» И ему отвечают: «Им неинтересно, им вообще по херу, как у тебя дела. Просто так принято».
 
Но я не хейтер Нью-Йорка или Америки. Они в некоторых вещах очень круты. Шоу все эти, музеи, парки аттракционов - это видеть живьем круто», – сказал Яковлев

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7 комментариев
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Ну-ну...
Разница только в том, что если отъехать от столиц, (я в курсе, что Нью-Йорк - не столица), скажем на 200 км, то уровень жизни людей в Америке может даже повысится.
Ну а про 200 км от Белокаменной я лучше умолчу.
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+28
Согласна, долой это лицемерие и улыбки на улицах с вопросами "Как у тебя дела?". Куда лучше угрюмые лица, "ты чё yopta" в случае неправильно брошенного взгляда и ощущение унылости и депрессии
+15
-2
+13
Ответ Пинок Ногоев
Ну-ну... Разница только в том, что если отъехать от столиц, (я в курсе, что Нью-Йорк - не столица), скажем на 200 км, то уровень жизни людей в Америке может даже повысится. Ну а про 200 км от Белокаменной я лучше умолчу.
Так это и странно. Игрок Металлурга сравнивает жизнь в Нью-Йорке и Москве, но почему-то ни слова не говорит про Магнитогорск.
+13
0
+13
Ответ Мадина Уйгурова
Так это и странно. Игрок Металлурга сравнивает жизнь в Нью-Йорке и Москве, но почему-то ни слова не говорит про Магнитогорск.
Зато не забыл упомянуть американское лицемерие😂
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Ответ Александр Невский
Тот кто жил в США согласится с Яковлевым а тот кто Америку видел по Ютубу тот и будет хейтерить над словами Яковлева. считаю что хейтеров нужно гнать на стройки Донбасса.
Можно сначала пустыри в Челябинске застроить, пожалуйста? 🤏🏻
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Вы бы ещё спросили у бабки из глухой деревни которая дальше большака никуда не выходила: Ну,как там в Омерике ?
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