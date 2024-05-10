Яковлев о травме: «Да Коста бросал по воротам и попал мне в спину, под лопатку. Порвалось легкое – в больнице откачивали воздух. Спасибо врачам, которые хорошо сработали»

Теги Металлург Мг Локомотив Автомобилист травмы КХЛ Кубок Гагарина Стефан Да Коста Андрей Разин Егор Яковлев Матч ТВ Хоккей

Егор Яковлев рассказал о травме, из-за которой пропустил финал Кубка Гагарина.

В минувшем сезоне «Металлург» стал победителем плей-офф, в решающей серии обыграв ярославский «Локомотив» со счетом 4-0.

Капитан команды из Магнитогорска пропускал серию из‑за повреждения.

– В седьмом матче серии с «Автомобилистом» на последних минутах Да Коста бросал по воротам и попал мне не совсем удачно – в спину, под лопатку. Из‑за этого компрессионного удара у меня легкое порвалось. Я пропускал финал.

– Порвалось легкое?

– Да, серьезно получилось. Потом поехал в больницу, там мне воздух откачивали. Хорошо, что все хорошо закончилось. Спасибо нашим врачам, которые сработали хорошо.

– Как ты воспринял всю ситуацию, когда впереди финал, а у тебя травма? Что было внутри?

– Безусловно, было разочарование, но также мы выжали из ситуации максимум. Спасибо Андрею Владимировичу Разину, что позвал меня на лавку, что я был с командой все время не только в раздевалке, но и на льду. Все успел. По‑другому ситуацию нельзя было перевернуть.

– Ты мог бы выйти в пятом или шестом матче, если бы финальная серия затянулась?

– Думаю, если бы затянулся финал и это было бы нужно, если бы травмы были у ребят, я мог бы появиться на льду, – сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев.

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