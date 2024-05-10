Овечкин вернулся в Москву после вылета «Вашингтона» из плей-офф («СЭ»)

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся в Москву.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/24 нападающий провел 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 65 (31+34) очков.

« » в первом раунде плей-офф проиграл «Рейнджерс» со счетом 0-4 в серии. не отметился результативными действиями в розыгрыше Кубка Стэнли-2024.