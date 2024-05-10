Овечкин вернулся в Москву после вылета «Вашингтона» из плей-офф («СЭ»)

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся в Москву.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/24 нападающий провел 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 65 (31+34) очков.

«Вашингтон» в первом раунде плей-офф НХЛ проиграл «Рейнджерс» со счетом 0-4 в серии. Александр Овечкин не отметился результативными действиями в розыгрыше Кубка Стэнли-2024.

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22 комментария
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Не понимаю откуда столько хейта к Овечкину?!
Еще недавно говорили, что попасть в поэй офф это чудо для такого мёртвого Вашингтона, где Саша тянул как мог в свои почти 40, а потом оилетели от топового Рейнджерс, которые еще ни разу не проиграли. Что не так то?
+28
-10
+18
Ответ <CRISTIANO>
Не понимаю откуда столько хейта к Овечкину?! Еще недавно говорили, что попасть в поэй офф это чудо для такого мёртвого Вашингтона, где Саша тянул как мог в свои почти 40, а потом оилетели от топового Рейнджерс, которые еще ни разу не проиграли. Что не так то?
Люди еще не знали что Каролина так же будет отлетать 0:3 и решили накинуть на всякий случай по привычке
+13
-2
+11
Надо заявлять за футбольное Динамо на последние туры вместо Смолова. Хуже не будет.
+7
-1
+6
Все клубы Москвы приведены в состояние боевой готовности
+15
-10
+5
Ответ TBFTT
Видимо Александр на конец пришел в форму и набрал необходимые кондиции после регулярного сезона к концерту Бузовой.
"На конец"?
+5
-3
+2
Что бы Саню не хейтили ему нужно было родиться в деревне и ездить летом туда кататься на Яве.Или дать интервью Дудю о том как всё плохо и надо что то делать, но при этом ничего не делать. А так перепись Петросянов в комментариях обеспечена.
+19
-19
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Бузова и Вася Вакуленко заждались 🤤
0
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Ответ Jeff Lebowski
"На конец"?
Ты сам часто ездишь?
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