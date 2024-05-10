Овечкин вернулся в Москву после вылета «Вашингтона» из плей-офф («СЭ»)
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся в Москву.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В сезоне-2023/24 нападающий провел 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 65 (31+34) очков.
«Вашингтон» в первом раунде плей-офф НХЛ проиграл «Рейнджерс» со счетом 0-4 в серии. Александр Овечкин не отметился результативными действиями в розыгрыше Кубка Стэнли-2024.
Еще недавно говорили, что попасть в поэй офф это чудо для такого мёртвого Вашингтона, где Саша тянул как мог в свои почти 40, а потом оилетели от топового Рейнджерс, которые еще ни разу не проиграли. Что не так то?