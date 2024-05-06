Андрей Назаров: «Без Овечкина плей-офф НХЛ не хватает перчинки. Но все равно есть те, на кого стоит обратить внимание. С удовольствием слежу за российскими игроками»
Андрей Назаров считает, что без Александра Овечкина плей-офф не хватает перчинки.
«Да, сезон в КХЛ завершен, но хоккейные матчи все равно есть. С удовольствием слежу за российскими игроками в НХЛ – топовых встреч прилично, как и бессонных ночей.
Конечно, без Овечкина плей-офф НХЛ не хватает перчинки, однако все равно есть те, на кого стоит обратить внимание.
Наблюдаю за сборной «России 25» и большим туром нашей команды, играть со сборными Беларуси и Казахстана всегда непросто, это достойные соперники», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.