Андрей Назаров: «Без Овечкина плей-офф НХЛ не хватает перчинки. Но все равно есть те, на кого стоит обратить внимание. С удовольствием слежу за российскими игроками»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Андрей Назаров КХЛ Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Андрей Назаров считает, что без Александра Овечкина плей-офф не хватает перчинки.

«Да, сезон в КХЛ завершен, но хоккейные матчи все равно есть. С удовольствием слежу за российскими игроками в НХЛ – топовых встреч прилично, как и бессонных ночей.

Конечно, без Овечкина плей-офф НХЛ не хватает перчинки, однако все равно есть те, на кого стоит обратить внимание.

Наблюдаю за сборной «России 25» и большим туром нашей команды, играть со сборными Беларуси и Казахстана всегда непросто, это достойные соперники», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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19 комментариев
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Не великий спец хоккея, но Овечкин вроде за всю карьеру только 1 раз дальше второго раунда заходил...
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Эта перчинка, без Кузи, только на ЧМ выстреливала😏
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🤣😂🤣😂🤣😂🤡
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да что ты, черт побери, такое несешь?
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И как же великая НХЛ справлялась все эти года. Овечкин в дальше второго раунда всего разок прошёл.
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Овечкин уже далеко не перец.
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Назаров, ищи работу.
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Через призму бутылки смотрит Андрюша))
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Ответ Насонов Дмитрий
Не великий спец хоккея, но Овечкин вроде за всю карьеру только 1 раз дальше второго раунда заходил...
Кубок брал
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Ответ Насонов Дмитрий
Не великий спец хоккея, но Овечкин вроде за всю карьеру только 1 раз дальше второго раунда заходил...
Ой. Второго раунда? Да только один.
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Перчинку) Отряд не заметил потери бойца
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Посмотрели мы на эту "перчинку", 0+0 в 4 матчах...
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Но фамилий не назвал...
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Без пуза Овечкина…
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Уже шестой сезон перчинки не хватает
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Ответ Насонов Дмитрий
Не великий спец хоккея, но Овечкин вроде за всю карьеру только 1 раз дальше второго раунда заходил...
Я даже проверил, например у Кучерова на 5 игр меньше в ПО, чем у Овечкина, при том, что он задрафтован на 7 лет позже. Вот без кого не хватает перчинки
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