Андрей Назаров: «Без Овечкина плей-офф НХЛ не хватает перчинки. Но все равно есть те, на кого стоит обратить внимание. С удовольствием слежу за российскими игроками»

Андрей Назаров считает, что без Александра Овечкина плей-офф не хватает перчинки.

«Да, сезон в КХЛ завершен, но хоккейные матчи все равно есть. С удовольствием слежу за российскими игроками в – топовых встреч прилично, как и бессонных ночей.

Конечно, без плей-офф НХЛ не хватает перчинки, однако все равно есть те, на кого стоит обратить внимание.

Наблюдаю за сборной «России 25» и большим туром нашей команды, играть со сборными и всегда непросто, это достойные соперники», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.