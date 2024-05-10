Разин о поздравлениях: «Сообщение от Овечкина увидел через 2 дня после победы, Хуснутдинов звонил. Как отпил из кубка – уже 200 сообщений было»

Андрей Разин рассказал о самых интересных поздравлениях после победы в плей-офф.

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии «Локомотив» со счетом 4-0.

– Вы говорили о поздравлении от Овечкина. Каким было самое неожиданное поздравление, которое получили?

– Когда я только зашел в тренерскую после того, как отпил из кубка, то взял телефон – там было в районе 200 сообщений в WhatsApp.

Пока мы ехали в аэропорт, я просто ставил на эти сообщения реакции-эмодзи, очень редко когда писал «Спасибо» и по имени, было сложно ответить на все. Я даже не помню, что там было написано – между строк читаешь, быстрее отвечаешь, сами представьте.

Были и в соцсетях поздравления, и просто сообщения, и в телеграме сообщения. Думаю, 400 поздравлений накопилось.

В тот же телеграм я зашел только спустя два дня после победы, увидел сообщение от Овечкина. Марат Хуснутдинов через два дня поздравил, у меня был выключен телефон, я увидел пропущенный от Марата и ему перезвонил.

От Виктора Филипповича [Рашникова] сразу был звонок с поздравлениями. Прозвучала фраза: была задача выиграть Кубок на второй год, эта задача никуда не делась. Вот такие моменты запомнились, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.