Маршанд разделил 6-е место по очкам в плей-офф среди действующих игроков с Патриком Кэйном

Теги Бостон Кубок Стэнли Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин Джо Павелски НХЛ Патрик Кэйн рекорды Брэд Маршанд Никита Кучеров Хоккей

Брэд Маршанд набрал 138-е очко в плей-офф НХЛ.

Нападающий «Бостона» сделал передачу в матче Кубка Стэнли-2024 против «Флориды» (1:6, 1-1 в серии).

Теперь на счету Брэда Маршанда 138 (56+82) баллов в 155 играх плей-офф НХЛ в карьере.

Он повторил достижение Патрика Кэйна (138), разделив с ним 6-е место по очкам в плей-офф среди действующих игроков.

5-е место занимает Джо Павелски (140), 4-е – Александр Овечкин (141), 3-е – Никита Кучеров (167), 2-е – Евгений Малкин (180). Лидирует Сидни Кросби (201).

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