Маршанд разделил 6-е место по очкам в плей-офф среди действующих игроков с Патриком Кэйном

Брэд Маршанд набрал 138-е очко в плей-офф НХЛ.

Нападающий « » сделал передачу в матче Кубка Стэнли-2024 против «Флориды» (1:6, 1-1 в серии).

Теперь на счету 138 (56+82) баллов в 155 играх плей-офф в карьере.

Он повторил достижение (138), разделив с ним 6-е место по очкам в плей-офф среди действующих игроков.

5-е место занимает Джо Павелски (140), 4-е – (141), 3-е – Никита Кучеров (167), 2-е – Евгений Малкин (180). Лидирует Сидни Кросби (201).