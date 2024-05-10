Третьяк о Плешкове: «Юркий, подвижный, ищет шайбу – так мы играли в СССР. Вратари в НХЛ иногда просто передвигаются в рамке: «Попала в меня шайба – хорошо, не попала – плохо»

Теги СКА Владислав Третьяк НХЛ сборная СССР КХЛ Матч ТВ Артемий Плешков сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк высказался об игре Артемия Плешкова.

21-летний вратарь провел четыре матча в составе «России 25» и одержал три сухие победы. 

– Кого вам Плешков напоминает по технике?

– Он отличается от других вратарей нашего времени. Потому что сегодня принято, что голкипер должен быть двухметровым. И они играют очень просто, за счет габаритов и передвижения, защищают ворота телом.

А вот техника Плешкова сочетает и падения, и действия по ситуации, когда не всегда надо падать. Это мне напоминает то, как мы играли в Советском Союзе.

Плешков очень юркий, подвижный. Ищет шайбу, живет в воротах. Иногда смотришь на голкиперов даже в НХЛ – они просто передвигаются в рамке: «Попала в меня шайба – хорошо, не попала и залетела в сетку – плохо».

А этот все время ищет шайбу, он все время голодный. Плешков играет очень хорошо, у него нет отскоков. Это самое главное для вратаря, что добивать ему очень сложно.

Он старается впитывать шайбу как губка. Это хорошее качество, и я всегда его подчеркивал в своих детских школах, и когда сам работал с вратарями.

Самое главное, чтобы от тебя не отскакивала шайба. А если отскочила, то сразу ее накрывай или отбрасывай.

Плешков быстро принимает решения. На сегодняшний день мне очень нравится этот вратарь. Дай бог, чтобы он и дальше так развивался, – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.

Рост Плешкова составляет 179 сантиметров.

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6 комментариев
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Так, подождите, если в НХЛ сейчас много российских вратарей, получается, что и они тоже так играют, как говорит Третьяк?
Непорядок....
+6
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+6
Шестеркин и Бобровский на целый 1 сантиметр выше данного господина
+2
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Интересно, а когда Третьяк видел последний раз матчи НХЛ? На кого рассчитана эта херня? Габариты, стоят в рамке. Твой Плешков ни с кем не играл, кроме казахов и белорусов. Пускай выйдет против нормальных команд, тогда и посмотрим.
+1
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Скажу всем хейтерам Плешкова. Слежу за ним еще с его времен в Ступино. Парень реально прибавил так, что все, кого по его возрасту и чуть младше считали лучше Артемия тупо отдыхают. Вот где показатель трудолюбия и отношения к тому, что ему говорит тренер вратарей, ну и к себе. Пожелаю ему удачи и без травм. А про деда Владика лучше промолчу ввиду его возраста и достижений.
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Хорошо что добавил « иногда «)
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Ответ Алексей Курпас
Шестеркин и Бобровский на целый 1 сантиметр выше данного господина
этот сантиметр всё и решил - не прошли в Р-25
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