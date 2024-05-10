Владислав Третьяк высказался об игре Артемия Плешкова.

21-летний вратарь провел четыре матча в составе «России 25» и одержал три сухие победы.

– Кого вам Плешков напоминает по технике?

– Он отличается от других вратарей нашего времени. Потому что сегодня принято, что голкипер должен быть двухметровым. И они играют очень просто, за счет габаритов и передвижения, защищают ворота телом.

А вот техника Плешкова сочетает и падения, и действия по ситуации, когда не всегда надо падать. Это мне напоминает то, как мы играли в Советском Союзе.

Плешков очень юркий, подвижный. Ищет шайбу, живет в воротах. Иногда смотришь на голкиперов даже в НХЛ – они просто передвигаются в рамке: «Попала в меня шайба – хорошо, не попала и залетела в сетку – плохо».

А этот все время ищет шайбу, он все время голодный. Плешков играет очень хорошо, у него нет отскоков. Это самое главное для вратаря, что добивать ему очень сложно.

Он старается впитывать шайбу как губка. Это хорошее качество, и я всегда его подчеркивал в своих детских школах, и когда сам работал с вратарями.

Самое главное, чтобы от тебя не отскакивала шайба. А если отскочила, то сразу ее накрывай или отбрасывай.

Плешков быстро принимает решения. На сегодняшний день мне очень нравится этот вратарь. Дай бог, чтобы он и дальше так развивался, – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.

Рост Плешкова составляет 179 сантиметров.