Третьяк о Плешкове: «Юркий, подвижный, ищет шайбу – так мы играли в СССР. Вратари в НХЛ иногда просто передвигаются в рамке: «Попала в меня шайба – хорошо, не попала – плохо»
Владислав Третьяк высказался об игре Артемия Плешкова.
21-летний вратарь провел четыре матча в составе «России 25» и одержал три сухие победы.
– Кого вам Плешков напоминает по технике?
– Он отличается от других вратарей нашего времени. Потому что сегодня принято, что голкипер должен быть двухметровым. И они играют очень просто, за счет габаритов и передвижения, защищают ворота телом.
А вот техника Плешкова сочетает и падения, и действия по ситуации, когда не всегда надо падать. Это мне напоминает то, как мы играли в Советском Союзе.
Плешков очень юркий, подвижный. Ищет шайбу, живет в воротах. Иногда смотришь на голкиперов даже в НХЛ – они просто передвигаются в рамке: «Попала в меня шайба – хорошо, не попала и залетела в сетку – плохо».
А этот все время ищет шайбу, он все время голодный. Плешков играет очень хорошо, у него нет отскоков. Это самое главное для вратаря, что добивать ему очень сложно.
Он старается впитывать шайбу как губка. Это хорошее качество, и я всегда его подчеркивал в своих детских школах, и когда сам работал с вратарями.
Самое главное, чтобы от тебя не отскакивала шайба. А если отскочила, то сразу ее накрывай или отбрасывай.
Плешков быстро принимает решения. На сегодняшний день мне очень нравится этот вратарь. Дай бог, чтобы он и дальше так развивался, – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.
Рост Плешкова составляет 179 сантиметров.
Непорядок....