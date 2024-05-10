Владислав Третьяк: «Россия против Канады – центральный матч любого турнира. Они скучают по такому сопернику, как мы, думаю»

Владислав Третьяк считает, что Канада скучает по матчам против России.

Россия отстранена от международных соревнований с 2022 года.

«Вы же знаете, что канадцы в финале всегда любят играть против сборной России. Это немного другая тактика, иной хоккей. И сама история матчей между Канадой и еще СССР, а потом Россией будоражит болельщиков и самих хоккеистов, в каком бы они составе ни приезжали.

Все равно это раздражитель. Для нас – Канада, для Канады – Россия. Как правило, это центральный матч любого турнира.

Я думаю, что и канадцы сейчас скучают по такому сопернику, как мы. Надеюсь, что-то изменится, и, может быть, мы найдем какие-то моменты, чтобы встретиться с Канадой в товарищеских матчах», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.