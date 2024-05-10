Владислав Третьяк: «Россия против Канады – центральный матч любого турнира. Они скучают по такому сопернику, как мы, думаю»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Сборная Канады по хоккею с шайбой сборная СССР КХЛ Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк считает, что Канада скучает по матчам против России.

Россия отстранена от международных соревнований с 2022 года.

«Вы же знаете, что канадцы в финале всегда любят играть против сборной России. Это немного другая тактика, иной хоккей. И сама история матчей между Канадой и еще СССР, а потом Россией будоражит болельщиков и самих хоккеистов, в каком бы они составе ни приезжали.

Все равно это раздражитель. Для нас – Канада, для Канады – Россия. Как правило, это центральный матч любого турнира.

Я думаю, что и канадцы сейчас скучают по такому сопернику, как мы. Надеюсь, что-то изменится, и, может быть, мы найдем какие-то моменты, чтобы встретиться с Канадой в товарищеских матчах», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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12 комментариев
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Неужели для сборной Канады матч со сборной России более принципиален чем с США? С чего бы это?
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Мечтай.
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Только не с Россией25.
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Да-да, они так скучают что даже не вспоминают о сборной России, а вы продолжайте тешить себя
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После просмотра вчерашней пуки-каки заскучали ещё больше
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Вы же знаете, что канадцы в финале всегда любят играть против сборной России
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Много таких финалов было? Штук пять наберется?
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Владислав Катков пока ещё не протрезвел после вчерашнего праздника.
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провести товарищеский матч.почему нет пока они в Чехии заплатите им.они на следующий день приедут.пока рядом.пока Россия 25 в сборе.(мечтать не вредно)
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Владика опять в юность повело
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им плевать )
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Пока нужно научится разбираться хотя-бы с финнами,ну а там уж...Не думаю,что канадцы прям мечтают о встрече с нами, потому что каких-либо серьёзных проблем в решающих матчах со сборной РФ они давно уже не испытывают.
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мвахахахахаха))))))))))
это ты владик скучаешь, а им по-барабану, они до нас 100 лет играли сами с собой и не парились, в отличии от тебе подобных глобалистов))))
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