Владислав Третьяк: «Рад, что в Турции растет интерес к хоккею. Убежден, что им будет полезен русский опыт побед. ФХР внедряет различные инновации, пример – программа «Красная Машина»

Владислав Третьяк дал комментарий о сотрудничестве ФХР и Турции.

Федерация хоккея России и Федерация хоккея Турции подписали меморандум о сотрудничестве.

«У отечественного хоккея – великая история побед. Наша страна наработала огромный опыт во всех областях развития: воспитание хоккеистов высшего класса, успешных тренеров, квалифицированных судей, методистов, специалистов по работе с детьми.

ФХР постоянно разрабатывает и внедряет различные инновации.

Один из примеров – Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная Машина». Это комплекс самых передовых и эффективных методик, позволяющих качественно работать с детско-юношеским резервом и массово готовить игроков с высоким уровнем мастерства.

Безусловно, мы открыты к сотрудничеству с дружественными странами и рады делиться накопленным опытом с зарубежными коллегами.

Рад, что в Турции растет интерес к нашему виду спорта. Со стороны наших партнеров мы видим заинтересованность и энтузиазм.

Убежден, что сотрудничество окажется плодотворным и благотворно скажется на процессах развития международного хоккея.

Чем больше сильных конкурентоспособных команд – тем лучше для турниров с участием национальных сборных.

Турецкие коллеги могут рассчитывать на помощь и поддержку во всех вопросах.

Убежден, что им будет полезен русский опыт побед и опыт планомерной работы, благодаря которой становятся возможными победы», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.