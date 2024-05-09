Владислав Третьяк: «Рад, что в Турции растет интерес к хоккею. Убежден, что им будет полезен русский опыт побед. ФХР внедряет различные инновации, пример – программа «Красная Машина»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ сборная Турции Федерация хоккея Турции Хоккей

Владислав Третьяк дал комментарий о сотрудничестве ФХР и Турции.

Федерация хоккея России и Федерация хоккея Турции подписали меморандум о сотрудничестве.

«У отечественного хоккея – великая история побед. Наша страна наработала огромный опыт во всех областях развития: воспитание хоккеистов высшего класса, успешных тренеров, квалифицированных судей, методистов, специалистов по работе с детьми.

ФХР постоянно разрабатывает и внедряет различные инновации.

Один из примеров – Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная Машина». Это комплекс самых передовых и эффективных методик, позволяющих качественно работать с детско-юношеским резервом и массово готовить игроков с высоким уровнем мастерства.

Безусловно, мы открыты к сотрудничеству с дружественными странами и рады делиться накопленным опытом с зарубежными коллегами.

Рад, что в Турции растет интерес к нашему виду спорта. Со стороны наших партнеров мы видим заинтересованность и энтузиазм.

Убежден, что сотрудничество окажется плодотворным и благотворно скажется на процессах развития международного хоккея.

Чем больше сильных конкурентоспособных команд – тем лучше для турниров с участием национальных сборных.

Турецкие коллеги могут рассчитывать на помощь и поддержку во всех вопросах.

Убежден, что им будет полезен русский опыт побед и опыт планомерной работы, благодаря которой становятся возможными победы», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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4 комментария
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В Лаосе тоже. Красные кхмеры тоже заинтересовались нашей Красной машиной
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Ответ стрёмный сайт
В Лаосе тоже. Красные кхмеры тоже заинтересовались нашей Красной машиной
Эти в первую очередь, так как тоже «Красные»!)
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А машина то коричневая.
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Эритрея на подходе. Что лучше всего удается Третьяку, так это имитация бурной деятельности. Номер один, просто неподражаем.
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