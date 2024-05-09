Владислав Третьяк: «Рад, что в Турции растет интерес к хоккею. Убежден, что им будет полезен русский опыт побед. ФХР внедряет различные инновации, пример – программа «Красная Машина»
Владислав Третьяк дал комментарий о сотрудничестве ФХР и Турции.
Федерация хоккея России и Федерация хоккея Турции подписали меморандум о сотрудничестве.
«У отечественного хоккея – великая история побед. Наша страна наработала огромный опыт во всех областях развития: воспитание хоккеистов высшего класса, успешных тренеров, квалифицированных судей, методистов, специалистов по работе с детьми.
ФХР постоянно разрабатывает и внедряет различные инновации.
Один из примеров – Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная Машина». Это комплекс самых передовых и эффективных методик, позволяющих качественно работать с детско-юношеским резервом и массово готовить игроков с высоким уровнем мастерства.
Безусловно, мы открыты к сотрудничеству с дружественными странами и рады делиться накопленным опытом с зарубежными коллегами.
Рад, что в Турции растет интерес к нашему виду спорта. Со стороны наших партнеров мы видим заинтересованность и энтузиазм.
Убежден, что сотрудничество окажется плодотворным и благотворно скажется на процессах развития международного хоккея.
Чем больше сильных конкурентоспособных команд – тем лучше для турниров с участием национальных сборных.
Турецкие коллеги могут рассчитывать на помощь и поддержку во всех вопросах.
Убежден, что им будет полезен русский опыт побед и опыт планомерной работы, благодаря которой становятся возможными победы», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.