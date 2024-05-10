Третьяк про ЧМ-2024: «У многих отпало желание смотреть, отношение к России такое – мы не играем. Не думаю, что Казахстан станет последним»

Владислав Третьяк ответил на вопрос об интересе к ЧМ по хоккею.

10 мая в чешских городах Прага и Острава начинается чемпионат мира по хоккею.

– «Матч ТВ» будет показывать чемпионат мира по хоккею. Вам интересен этот турнир? Что скажете о сборной России, которая на днях сыграла с Казахстаном (1:0) – участником этого турнира?

– Кто хочет, тот смотрит чемпионат мира. У многих желание отпало, потому что отношение к России такое – мы не играем.

А ведь наши болельщики переживали за национальную команду, при этом просматривая других соперников, которые будут играть против нас.

Сегодня такого, к сожалению, нет. Потому что нам не дали такую возможность, не дали такой праздник.

По конкуренции – это надо играть. Мы сейчас выступаем против Беларуси, Казахстана.

И я не думаю, кстати, что сборная Казахстана станет последней на чемпионате мира.

Трудно сейчас оценивать наш уровень вот так, заочно. Но все равно надо искать международные соревнования. Обязательно! – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.