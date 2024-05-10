Третьяк про ЧМ-2024: «У многих отпало желание смотреть, отношение к России такое – мы не играем. Не думаю, что Казахстан станет последним»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Сборная Казахстана по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк ответил на вопрос об интересе к ЧМ по хоккею.

10 мая в чешских городах Прага и Острава начинается чемпионат мира по хоккею.

– «Матч ТВ» будет показывать чемпионат мира по хоккею. Вам интересен этот турнир? Что скажете о сборной России, которая на днях сыграла с Казахстаном (1:0) – участником этого турнира?

–  Кто хочет, тот смотрит чемпионат мира. У многих желание отпало, потому что отношение к России такое – мы не играем.

А ведь наши болельщики переживали за национальную команду, при этом просматривая других соперников, которые будут играть против нас.

Сегодня такого, к сожалению, нет. Потому что нам не дали такую возможность, не дали такой праздник.

По конкуренции – это надо играть. Мы сейчас выступаем против Беларуси, Казахстана.

И я не думаю, кстати, что сборная Казахстана станет последней на чемпионате мира.

Трудно сейчас оценивать наш уровень вот так, заочно. Но все равно надо искать международные соревнования. Обязательно! – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

10 комментариев
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Достали всякие лицемерные Третьяки сотоварищи , не хотите - не смотрите , ваше мнение вообще по барабану!
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Йозе поделился дозой
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Соперников надо искать, но с нами кроме Казахстана и Беларуси никто знаться не хочет. Почему Третьяк не говорит, но всем и так ясно!
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Давно отпало желание слушать и смотреть на вас ..,слов цензурных не подберу
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А я наоборот с удовольствием посмотрел бы хоккей без этой третьяковщины.
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почему публичные люди трындчат что чемпионат не интересен .сами сто процентов будут в тихую смотреть...
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Давно отпало желание слушать и смотреть на вас ..,слов цензурных не подберу
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Не будет Казахстан последний...это не комплимент этой команде, а возможность потом сказать, что играли с сильным соперником, при этом надув щеки)))))))
Детский сад...
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Зачем смотреть условные Франция Латвия, если можно смотреть зарубы в кубке Стэнли. Вконтакте есть трансляции и в прямом эфире и записи- качество хоккея на порядок выше и накал страстей
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С удовольствие посмотрю, очень сильные составы, если бы наши играли всеми доступными на данный момент, это мимо полуфинала 100%, учитывая кто руководит сейчас сборной.
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