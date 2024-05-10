Гатиятулин о «Сибири»: «Я был против, чтобы новости давали. Не все устроило, что озвучил губернатор Новосибирской области. Склонялся к тому, что этот вариант не для меня»

Анвар Гатиятулин объяснил, почему не возглавил «Сибирь».

Новосибирский клуб сообщил, что достиг договоренности о подписании контракта со специалистом.

Позже стало известно, что Гатиятулиным интересуется «Ак Барс». Затем «Сибирь» проинформировала, что тренер «передумал подписывать контракт», и возобновила поиск кандидатов на должность.

– Когда вам поступил первый звонок из Казани?

– Не назову точное число, но это случилось после моего отказа от предложения «Сибири».

– А в прессе преподносилось все так, что «Ак Барс» пришел и выкрал тренера.

– Это всего лишь взгляд с одной стороны. Со многими формулировками, которые мне попадались на глаза, не согласен.

– Можете восстановить те события, так как вокруг них, действительно, ходило много слухов?

– «Сибирь» вышла на моих агентов, начался диалог.

Мне позвонил генменеджер «Сибири». Мы стали разговаривать и нашли определенные точки соприкосновения.

Затем я улетел в Канаду, и меня попросили пообщаться по видеосвязи с губернатором Новосибирской области (Андреем Травниковым – Sports). Из того, что он озвучил, меня устроило не все.

Позже задали вопрос: «Готовы ли вы взять команду?».

Ответил, что готов, но есть детали, по которым работают агент и генменеджер «Сибири». Стандартный переговорный процесс.

– Откуда появился пресс-релиз «Сибири», что с вами достигнута договоренность?

– Это была инициатива другой стороны. Я был против, чтобы какие-то новости вообще давали, пока не подписан контракт.

Утром по Северной Америке просыпаюсь, а информация уже в интернете. Очень удивился, ведь уже склонялся к тому, что вариант с « » не для меня.

Тогда же пошли слухи об « ».

Генменеджер спросил меня, перехожу ли я в Казань, я ответил, что нет. Так и было на тот момент. И только через две недели мне позвонили из «Ак Барса».

– Со стороны «Сибири» теперь к вам может быть не самое хорошее отношение. Как вы это воспринимаете?

– Это часть работы. Просто все это преподнесли так, что мы договорились, но между нами были просто переговоры.

Никаких джентльменских соглашений не нарушал, согласия возглавить «Сибирь» здесь и сейчас не давал. Только при определенных условиях, до которых речь не дошла.

«Сибири» могу пожелать только удачи, – сказал , который близок к назначению главным тренером в «Ак Барс».