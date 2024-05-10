Гатиятулин о «Сибири»: «Я был против, чтобы новости давали. Не все устроило, что озвучил губернатор Новосибирской области. Склонялся к тому, что этот вариант не для меня»

Теги Ак Барс Сибирь КХЛ Анвар Гатиятулин Андрей Травников Хоккей

Анвар Гатиятулин объяснил, почему не возглавил «Сибирь».

Новосибирский клуб сообщил, что достиг договоренности о подписании контракта со специалистом.

Позже стало известно, что Гатиятулиным интересуется «Ак Барс». Затем «Сибирь» проинформировала, что тренер «передумал подписывать контракт», и возобновила поиск кандидатов на должность.

– Когда вам поступил первый звонок из Казани?

– Не назову точное число, но это случилось после моего отказа от предложения «Сибири».

– А в прессе преподносилось все так, что «Ак Барс» пришел и выкрал тренера.

– Это всего лишь взгляд с одной стороны. Со многими формулировками, которые мне попадались на глаза, не согласен.

– Можете восстановить те события, так как вокруг них, действительно, ходило много слухов?

– «Сибирь» вышла на моих агентов, начался диалог.

Мне позвонил генменеджер «Сибири». Мы стали разговаривать и нашли определенные точки соприкосновения.

Затем я улетел в Канаду, и меня попросили пообщаться по видеосвязи с губернатором Новосибирской области (Андреем Травниковым – Sports). Из того, что он озвучил, меня устроило не все.

Позже задали вопрос: «Готовы ли вы взять команду?».

Ответил, что готов, но есть детали, по которым работают агент и генменеджер «Сибири». Стандартный переговорный процесс.

– Откуда появился пресс-релиз «Сибири», что с вами достигнута договоренность?

– Это была инициатива другой стороны. Я был против, чтобы какие-то новости вообще давали, пока не подписан контракт.

Утром по Северной Америке просыпаюсь, а информация уже в интернете. Очень удивился, ведь уже склонялся к тому, что вариант с «Сибирью» не для меня.

Тогда же пошли слухи об «Ак Барсе».

Генменеджер спросил меня, перехожу ли я в Казань, я ответил, что нет. Так и было на тот момент. И только через две недели мне позвонили из «Ак Барса».

– Со стороны «Сибири» теперь к вам может быть не самое хорошее отношение. Как вы это воспринимаете?

– Это часть работы. Просто все это преподнесли так, что мы договорились, но между нами были просто переговоры.

Никаких джентльменских соглашений не нарушал, согласия возглавить «Сибирь» здесь и сейчас не давал. Только при определенных условиях, до которых речь не дошла.

«Сибири» могу пожелать только удачи, – сказал Анвар Гатиятулин, который близок к назначению главным тренером в «Ак Барс».

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7 комментариев
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Из этой истории раздули прям какой-то скандал-скандал… Хотя по факту она яйца выеденного не стоит.

Такое ощущение, что Гатиятулин их прям перед стартом сезона кинул, хотя по факту идет обычный для раннего межсезонья процесс поиска нового тренера, и пока контракт не подписан, нет смысла объявлять о чем-либо на сайте. Сами объявили о назначении (без контракта), сами теперь руки заламывают о том, какой тренер не постоянный.
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Прям толчея какая-то вокруг Анвара! Любопытен результат будет.
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Как человек, который не раз искал работу и выбирал из имеющихся офферов на руках - вообще не понимаю суть претензии.

Если официально ничего не подписывали, то о чем речь? Если подписали - то должны быть санкции

Выбрал те условия, которые для него были лучше и комфортнее, он же не уроженец Новосибирска и в самой Сибири никогда не играл, чтобы каким то предательством это выставить
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Ответ Sergej
Какие претензии к Анвару? Пока контракт не подписан любая из сторон может от него отказаться
никаких претензий, кроме одной - к порядочности ) Но в бизнесе это не всегда хорошо.
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Ответ MaaRek
Как человек, который не раз искал работу и выбирал из имеющихся офферов на руках - вообще не понимаю суть претензии. Если официально ничего не подписывали, то о чем речь? Если подписали - то должны быть санкции Выбрал те условия, которые для него были лучше и комфортнее, он же не уроженец Новосибирска и в самой Сибири никогда не играл, чтобы каким то предательством это выставить
Я думаю, там основные обиды, что к переговорам с Гатиятулиным снизошел сам губернатор, оторвался от важнейшие государственных дел. И потом, когда Анвар из переговоров вышел, губернатор наверняка наорал (возможно, даже матом) на руководителей Сибири: кого вы мне тут привели на смотрины?!! Вы что, холопы, совсем оборзели?! Я с ним по самой видеосвязи пообщался, а он заднюю включил?!! Еще раз — и в глаз!

Вот руководители Сибири теперь и выставляют тренера кидалой. Хотя по факту они сами профаны, раз к губеру повели на смотрины и потом на сайте объявили без подписанного контракта. ;)
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