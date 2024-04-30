Директор «Сибири» об отказе Гатиятулина: «Человек передумал. Бывает! Руки были пожаты, понадеялись на честное слово»

Теги Сибирь КХЛ Анвар Гатиятулин Чемпионат.com Виктор Меркулов Хоккей

Виктор Меркулов оценил отказ Анвара Гатиятулина возглавить «Сибирь».

Ранее новосибирский клуб сообщил, что достиг договоренности о подписании контракта со специалистом.

Позже стало известно, что Гатиятулиным интересуется «Ак Барс». Затем «Сибирь» проинформировала, что тренер «передумал подписывать контракт», и возобновила поиск кандидатов на должность. 

«По поводу ситуации с Гатиятулиным уже все сказано. Все давно прошло. Так получилось, что человек просто передумал. Бывает!

Расстались в нормальных рабочих отношениях, ситуация неприятная, но жизнь продолжается.

Объявили до подписания контракта, как сказал наш руководитель, потому что руки были пожаты, понадеялись на честное слово», – сказал спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов.

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6 комментариев
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Если Гатиятулин ушёл к другому, ещё неизвестно кому повезло
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Зачем надо было писать об этой договоренности в офиц.соцсетях? Когда всё оформленно окончательно,тогда и сообщайте,а то выставляете себе непрофессионалами
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Ак Барс покруче организация выбор очевиден.
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Как это пожали руки??? Он же в канаде на стажировке был! С ним по видеосвязи общались!
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Все верно , когда в клубе принято менять тренеров, как перчатки, даже не при самом плохом результате. Любой уважающий себя специалист десять раз подумает, стоит ли сюда идти.
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