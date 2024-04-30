Директор «Сибири» об отказе Гатиятулина: «Человек передумал. Бывает! Руки были пожаты, понадеялись на честное слово»

Виктор Меркулов оценил отказ Анвара Гатиятулина возглавить «Сибирь».

Ранее новосибирский клуб сообщил, что достиг договоренности о подписании контракта со специалистом.

Позже стало известно, что Гатиятулиным интересуется «Ак Барс». Затем «Сибирь» проинформировала, что тренер «передумал подписывать контракт», и возобновила поиск кандидатов на должность.

«По поводу ситуации с Гатиятулиным уже все сказано. Все давно прошло. Так получилось, что человек просто передумал. Бывает!

Расстались в нормальных рабочих отношениях, ситуация неприятная, но жизнь продолжается.

Объявили до подписания контракта, как сказал наш руководитель, потому что руки были пожаты, понадеялись на честное слово», – сказал спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов.