Агент Заварухина о «Тракторе»: «Дали слово, что продлят контракт, если клуб пройдет два раунда. Но это же их слово. Дали, взяли»

Агент Алексея Заварухина высказался о ситуации с «Трактором».

Челябинский клуб не продлил контракт с тренером.

Ранее команда под руководством Заварухина дошла до полуфинала Кубка Гагарина-2024.

– Как вы относитесь к мнению, что в «Тракторе» не совсем по-человечески поступили с ?

– Я не могу обсуждать действия клуба. Я понимаю, что у генменеджера последний год контракта и ему нужно принимать какие-то самостоятельные решения. Думаю, ему дали карт-бланш, и он решил взять тренера, который, как ему кажется, более подходит для новых задач и для становления команды.

Это решение клуба, не вижу в этом никаких проблем. Контракт закончился.

А насчет человеческого фактора, то пускай болельщики это обсуждают. Или сами руководители клуба думают, как они поступили. Да, дали слово, что продлят контракт, если «Трактор» пройдет два раунда. Но это же их слово. Дали, взяли.

– Сейчас есть общение с другими клубами?

– Да, я потихоньку общаемся. Если бы в «Тракторе» сказали раньше, проблем бы не было, и выбор команд был бы больше. А они тянули с этим вопросом очень долго. Говорят, что решили на днях, но мы все понимаем, что это было не так.

– Предложение работать в « » не рассматривали?

– Никакой «Челмет» даже близко рассматривать не будем. Это не вариант. Оставаться в системе « » Заварухин не будет, – сказал агент .