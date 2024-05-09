Агент Заварухина о «Тракторе»: «Дали слово, что продлят контракт, если клуб пройдет два раунда. Но это же их слово. Дали, взяли»

Теги Трактор Челмет Алексей Волков Алексей Заварухин Шуми Бабаев КХЛ ВХЛ Хоккей

Агент Алексея Заварухина высказался о ситуации с «Трактором».

Челябинский клуб не продлил контракт с тренером.

Ранее команда под руководством Заварухина дошла до полуфинала Кубка Гагарина-2024.

– Как вы относитесь к мнению, что в «Тракторе» не совсем по-человечески поступили с Алексеем Заварухиным?

– Я не могу обсуждать действия клуба. Я понимаю, что у генменеджера Алексея Волкова последний год контракта и ему нужно принимать какие-то самостоятельные решения. Думаю, ему дали карт-бланш, и он решил взять тренера, который, как ему кажется, более подходит для новых задач и для становления команды.

Это решение клуба, не вижу в этом никаких проблем. Контракт закончился.

А насчет человеческого фактора, то пускай болельщики это обсуждают. Или сами руководители клуба думают, как они поступили. Да, дали слово, что продлят контракт, если «Трактор» пройдет два раунда. Но это же их слово. Дали, взяли.

– Сейчас есть общение с другими клубами?

– Да, я потихоньку общаемся. Если бы в «Тракторе» сказали раньше, проблем бы не было, и выбор команд был бы больше. А они тянули с этим вопросом очень долго. Говорят, что решили на днях, но мы все понимаем, что это было не так.

– Предложение работать в «Челмете» не рассматривали?

– Никакой «Челмет» даже близко рассматривать не будем. Это не вариант. Оставаться в системе «Трактора» Заварухин не будет, – сказал агент Шуми Бабаев.

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16 комментариев
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Дал слово, взял обратно слово - современные реалии челябинского хоккея.
Будет интересно посмотреть на канадского тренера, не привыкшего к нашим реалиям. Двух-трех месяцев будет точно достаточно.
А Алексей Заварухин себе точно место найдёт.
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сначала с твоим Заварухиным плохо поступили, говорят скоро еще один твой клиент на выход пойдет. Время конечно покажет кто был прав, но то что ты собака жадная это и временем проверят не надо.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Дал слово, взял обратно слово - современные реалии челябинского хоккея. Будет интересно посмотреть на канадского тренера, не привыкшего к нашим реалиям. Двух-трех месяцев будет точно достаточно. А Алексей Заварухин себе точно место найдёт.
Конечно, найдёт. На диване с пивком.
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не слово пацана
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На след сезон в плей офф не попадут надеюсь,и то что бы руководство поняли что сделали ошибку,(не в обиду болельщикам челябы) за Заварухина обидно
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Канадский тренер думаю не повторит успеха Заварухина с командой в прошедшем сезоне -пройдя два раунда плей-офф!
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Трактор дно , кидают обманывают , какой хоккеист будет играть в тракторе
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Кому давали слово? Бабаеву?
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Голоснул за Пу, самовыдвинул 🤣
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Может стоило быть гибче в вопросе расторжения Бурдасова? Глядишь и клуб себя по другому бы повёл? Но где бабло интереснее, там и будем лить воду на мельницу. Здесь же явно политический момент. Агенты - зло!
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Просто напомню что Бурдасов и Заварухин клиенты одного агента и, о чудо, с одним клуб хочет расстаться, но агент упёрся.
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Ответ flyers1987
не слово пацана
Слово пацана только для пацанов
Бабаев чушпан)
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Ответ Огюст
Канадский тренер думаю не повторит успеха Заварухина с командой в прошедшем сезоне -пройдя два раунда плей-офф!
Так ведь и самому Заварухину будет непросто.если заключит контракт с новым клубом.все будут ждать от него успеха,а будет-ли он.вопрос.там Фукале не будет.
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Ответ Огюст
Канадский тренер думаю не повторит успеха Заварухина с командой в прошедшем сезоне -пройдя два раунда плей-офф!
Заварухин сам себе обходной подписал, слив серию в 0:4. Уверен: была бы борьба с Локомотивом - остался бы на мостике даже при проигрыше серии. А так слить две последние игры бессмысленно и тупо - это показатель тренерского искусства: в критический момент не нашелся. ЗЫ Почему Кудашова не поперли в аналогичной ситуации - потому что они во всей серии бились без дураков.
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Ответ Александр Невский
Трактор дно , кидают обманывают , какой хоккеист будет играть в тракторе
Кидают это как в Динамо или Адмирале, когда юр лицо обонкротили и спрашивать не с кого. А тут контракт закончился: захотели предложили новый. Морально даже уход Быкова из ЦСКА ради СЮ выглядит куда более неприлично. И еще момен, Трактор избавляется от клиентов бабая, сильно хотел бы остаться - мог бы сменить агента. И почитайте вью Баландина об этой ситуации, довольно просто все объяснил без агетских игр.
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