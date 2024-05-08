Агент Алексея Заварухина о штабе «Автомобилиста»: «Хороший вариант. Изучим предложения в КХЛ»

Агент Алексея Заварухина высказался о вариантах тренера для продолжения карьеры.

Ранее «Трактор» объявил об уходе Заварухина из клубной системы, новым главным тренером челябинской команды стал канадец Бенуа Гру.

Позже стало известно, что получил предложение войти в тренерский штаб двоюродного брата в « ».

«Сейчас посмотрим и изучим варианты, предложения, узнаем, что будет. Речь идет только о », – сказал « » агент .

«Мы готовы рассмотреть все хорошие варианты по продолжению карьеры. Войти в штаб Николая Заварухина – считаю хорошим вариантом для продолжения тренерской работы, потому что «Автомобилист» является профессиональной командой с высокими задачами. Не вижу никаких проблем, чтобы не рассмотреть данное предложение», – приводит слова Бабаева « ».

В минувшем сезоне под руководством Заварухина «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл серию «Локомотиву» со счетом 0-4.

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