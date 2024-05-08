Агент Алексея Заварухина о штабе «Автомобилиста»: «Хороший вариант. Изучим предложения в КХЛ»
Агент Алексея Заварухина высказался о вариантах тренера для продолжения карьеры.
Ранее «Трактор» объявил об уходе Заварухина из клубной системы, новым главным тренером челябинской команды стал канадец Бенуа Гру.
Позже стало известно, что Алексей Заварухин получил предложение войти в тренерский штаб двоюродного брата Николая Заварухина в «Автомобилисте».
«Сейчас посмотрим и изучим варианты, предложения, узнаем, что будет. Речь идет только о КХЛ», – сказал «Чемпионату» агент Шуми Бабаев.
«Мы готовы рассмотреть все хорошие варианты по продолжению карьеры. Войти в штаб Николая Заварухина – считаю хорошим вариантом для продолжения тренерской работы, потому что «Автомобилист» является профессиональной командой с высокими задачами. Не вижу никаких проблем, чтобы не рассмотреть данное предложение», – приводит слова Бабаева «Матч ТВ».
В минувшем сезоне под руководством Заварухина «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл серию «Локомотиву» со счетом 0-4.
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