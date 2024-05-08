Экс-директор «Трактора» Баландин о Заварухине: «Для больших задач нужен более серьезный тренер. Он неправильно расценил предложение возглавить «Челмет» как понижение»

Экс-директор «Трактора» прокомментировал уход Алексея Заварухина из клуба.

43-летний специалист покинул систему челябинского клуба, отказавшись возглавить «Челмет». На посту главного тренера « » его сменил Бенуа Гру.

« – молодец, показал результат и хорошо сработал. Но для больших задач нужен более серьезный тренер. Зря он не согласился возглавить « ». Там бы смог поработать с молодежью, и если он действительно хороший тренер, то показал бы результат и вернулся в «Трактор». Если бы команда была хорошая, то смог бы выиграть Кубок Гагарина.

«Челмет» – это неплохой вариант, чтобы показать свои умения и знания и чтобы доказать, что его успех не был мимолетным. Он сам должен понимать, что в ряде моментов он вел себя не так, как должен вести главный тренер. Думаю, что Заварухин неправильно расценил это предложение как понижение. Видимо, его это оскорбило.

Желаю Заварухину удачи. Ему надо будет доказать, что он достоин работать в и решать серьезные задачи», – сказал Андрей Баландин.