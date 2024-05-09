Ротенберг поздравил с Днем Победы: «Великий праздник. Мы победили фашизм, это важно для мировой истории. Помним и ценим!»

Теги СКА ФХР КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем Победы.

«Хочу всех поздравить с Днем Победы. Это великий праздник, это великая победа нашей страны.

Мы ценим и помним всех тех, кто воевал за нас. Мы победили фашизм, и это важно для мировой истории. Помним и ценим!» – заявил главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.

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12 комментариев
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Какого чёрта я должен знать, что этот клоун поздравил кого-то?
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Мужик на лошади с телегой заезжает в деревню и кричит: мужики, я уголь привез!
Лошадь оборачивается: ######, #####, он привез!

Всех с днем победы! И пусть эти приспособленцы не примазываются к великому подвигу народа!
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Я деда тоже поздравил!
Запостите новость
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Во ВМВ Финляндия была союзником Германии. Народы СССР победили нацистов. СССР на итальянском фронте боевых действий не вел. Слово "Мы" здесь по крайней мере неуместно.
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Он же гражданин недружественной страны. Как он может говорить "мы"!
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Ответ newyork13
Я деда тоже поздравил! Запостите новость
Того самого, Васильича?
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Кто нибудь скадите ему, что в Русско Финской войне,победила Россия
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Я очень жду обнову, когда можно будет отключать такие новости по тегу
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Выступлением этого типа-праздник не испортить!
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"мы" пока еще не победили фашизм, потому что такие как "он" не просто разгуливают, а еще и делают что хотят, не дотягиваем "мы" увы до дедов и прадедов...
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Ответ lus
Во ВМВ Финляндия была союзником Германии. Народы СССР победили нацистов. СССР на итальянском фронте боевых действий не вел. Слово "Мы" здесь по крайней мере неуместно.
У него кроме финского гражданства есть ещё британское, так что имеет право ))
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