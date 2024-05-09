Ротенберг поздравил с Днем Победы: «Великий праздник. Мы победили фашизм, это важно для мировой истории. Помним и ценим!»
Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем Победы.
«Хочу всех поздравить с Днем Победы. Это великий праздник, это великая победа нашей страны.
Мы ценим и помним всех тех, кто воевал за нас. Мы победили фашизм, и это важно для мировой истории. Помним и ценим!» – заявил главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.
Лошадь оборачивается: ######, #####, он привез!
Всех с днем победы! И пусть эти приспособленцы не примазываются к великому подвигу народа!
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