Ротенберг поздравил с Днем Победы: «Великий праздник. Мы победили фашизм, это важно для мировой истории. Помним и ценим!»

Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем Победы.

«Хочу всех поздравить с Днем Победы. Это великий праздник, это великая победа нашей страны.

Мы ценим и помним всех тех, кто воевал за нас. Мы победили фашизм, и это важно для мировой истории. Помним и ценим!» – заявил главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.