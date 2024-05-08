Игроки и тренеры «России 25» посетят парад в честь Дня Победы в Туле. Вечером – матч с Беларусью

Игроки и тренеры «России 25» 9 мая посетят парад в честь Дня Победы в Туле.

«Российская команда посетит утром в Туле парад, посвященный Дню Победы», – сообщили в пресс-службе .

Парад состоится 9 мая на площади Ленина – главной площади города. В нем примут участие военнослужащие Воздушно-десантных войск, учащиеся Суворовского училища, военная техника.

В тот же день «Россия 25» сыграет с Беларусью в Туле.

Команда под руководством одержала победы во всех прошедших матчах майского турне: в Астане над сборными Казахстана (1:0) и (6:0) и в Омске над белорусами (4:0).