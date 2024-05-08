Игроки и тренеры «России 25» посетят парад в честь Дня Победы в Туле. Вечером – матч с Беларусью
Игроки и тренеры «России 25» 9 мая посетят парад в честь Дня Победы в Туле.
«Российская команда посетит утром в Туле парад, посвященный Дню Победы», – сообщили в пресс-службе ФХР.
Парад состоится 9 мая на площади Ленина – главной площади города. В нем примут участие военнослужащие Воздушно-десантных войск, учащиеся Суворовского училища, военная техника.
В тот же день «Россия 25» сыграет с Беларусью в Туле.
Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победы во всех прошедших матчах майского турне: в Астане над сборными Казахстана (1:0) и Беларуси (6:0) и в Омске над белорусами (4:0).