Монтгомери об 1:6: «Мне понравилось начало, но «Флорида» играла лучше. Мы взяли одну игру и возвращаемся в Бостон»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Джим Монтгомери Хоккей

Джим Монтгомери высказался о поражении «Бостона» во второй игре с «Флоридой».

Встреча второго раунда Кубка Стэнли завершилась победой «Пантерз» со счетом 6:1 (1-1 в серии).

«Мне понравилось начало игры. У нас все было в порядке до пропущенной шайбы во втором периоде, но потом все пошло по-другому.

Сегодня «Флорида» играла лучше нас. В прошлой игре (победа «Бостона» 5:1 – Sports) мы действовали лучше.

Это длинная серия. Мы взяли одну игру, которая была нам нужна во Флориде, и теперь возвращаемся в Бостон», – сказал главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери

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