Монтгомери о 0+0 Пастрняка в 5-й и 6-й играх с «Торонто»: «Лидеры должны быть лидерами. Он должен активизироваться»

Тренер «Бостона» считает, что Давиду Пастряку нужно активизироваться.

«Брюинс» уступили « » в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1:2, 3-3). Седьмая игра пройдет в Бостоне (начало – 5 мая в 03:00 по московскому времени).

В 6 играх в текущем плей-офф на счету 27-летнего форварда 4 (2+2) балла. Он остался без очков в 5-й (4 броска в створ) и 6-й игре (4 броска, 4 минуты штрафа).

«В таких ситуациях лидеры должны быть лидерами. Они должны показывать это в ключевых эпизодах. Маршанд уже делал это по ходу серии. Паста должен активизироваться.

Он должен доминировать, как делал это раньше. Сейчас ему не хватает стабильности», – сказал .