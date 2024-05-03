Монтгомери о 0+0 Пастрняка в 5-й и 6-й играх с «Торонто»: «Лидеры должны быть лидерами. Он должен активизироваться»

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Брэд Маршанд Давид Пастрняк Джим Монтгомери Хоккей

Тренер «Бостона» считает, что Давиду Пастряку нужно активизироваться.

«Брюинс» уступили «Торонто» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1:2, 3-3). Седьмая игра пройдет в Бостоне (начало – 5 мая в 03:00 по московскому времени). 

В 6 играх в текущем плей-офф на счету 27-летнего форварда 4 (2+2) балла. Он остался без очков в 5-й (4 броска в створ) и 6-й игре (4 броска, 4 минуты штрафа). 

«В таких ситуациях лидеры должны быть лидерами. Они должны показывать это в ключевых эпизодах. Маршанд уже делал это по ходу серии. Паста должен активизироваться.

Он должен доминировать, как делал это раньше. Сейчас ему не хватает стабильности», – сказал Джим Монтгомери

1 комментарий
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Бредю Маршанда жалко, с такими днарями приходится играть..😬
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