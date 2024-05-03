Монтгомери о 0+0 Пастрняка в 5-й и 6-й играх с «Торонто»: «Лидеры должны быть лидерами. Он должен активизироваться»
Тренер «Бостона» считает, что Давиду Пастряку нужно активизироваться.
«Брюинс» уступили «Торонто» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1:2, 3-3). Седьмая игра пройдет в Бостоне (начало – 5 мая в 03:00 по московскому времени).
В 6 играх в текущем плей-офф на счету 27-летнего форварда 4 (2+2) балла. Он остался без очков в 5-й (4 броска в створ) и 6-й игре (4 броска, 4 минуты штрафа).
«В таких ситуациях лидеры должны быть лидерами. Они должны показывать это в ключевых эпизодах. Маршанд уже делал это по ходу серии. Паста должен активизироваться.
Он должен доминировать, как делал это раньше. Сейчас ему не хватает стабильности», – сказал Джим Монтгомери.