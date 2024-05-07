Монтгомери о 5:1 с «Флоридой»: «Уверенность «Бостона» на новом уровне после «Торонто». Но мы много ошибались – если бы не Сваймен, игра стала бы более напряженной»

Джим Монтгомери поделился мнением об успехе «Бостона» в игре с «Флоридой».

Первый матч второго раунда Кубка Стэнли закончился победой «Брюинз» со счетом 5:1 (1-0 в серии).

Два дня назад команда провела седьмой матч в противостоянии с «Торонто», который завершился победой «Бостона» в овертайме (2:1 ОТ, 4-3).

«Думаю, наша уверенность вышла на новый уровень после того, как мы прошли первый раунд. Она заставляет поверить в свои силы. Здорово находиться в таком душевном состоянии.

Но мы допустили много ошибок, и если бы не Джереми Сваймен, игра была бы намного более напряженной, и, возможно, «Флорида» смогла бы нас обыграть», – сказал главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери.