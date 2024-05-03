«Бостон» во 2-м сезоне подряд сыграет 7-й матч в серии плей-офф после 3-1. Это 1-й случай в истории НХЛ

«Бостон» во 2-м сезоне подряд сыграет 7-й матч в 1-м раунде плей-офф после 3-1 .

«Брюинс» уступили « » в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1:2, 3-3). Седьмая игра пройдет в (начало – 5 мая в 03:00 по московскому времени).

Таким образом, «Бостон» второй год подряд сыграет 7-й матч в серии плей-офф после 3-1. Ранее ни одна команда в истории лиги не доводила дело до седьмой игры в такой ситуации в двух сезонах подряд.

Напомним, что в прошлом году команда под руководством Джима Монтгомери проиграла «Флориде» (3-4) в первом раунде в ранге победителя регулярного чемпионата .