Агент Шабанова: «Максима никуда не меняют. Руководство «Трактора» – адекватные люди, они никогда бы не стали отдавать его»

Теги Трактор Алексей Волков КХЛ Александр Черных Владимир Ткачев Максим Шабанов Хоккей

Агент Максима Шабанова прокомментировал слухи о возможном обмене игрока.

«Максима Шабанова никуда не меняют. Во-первых, здесь его родные челябинские болельщики. Во-вторых, ему комфортно играть в этой команде, в том числе с Владимиром Ткачевым, с которым у него сложились хорошие отношения и в быту, и на льду. Руководство «Трактора» – адекватные люди, и они никогда бы не стали отдавать Шабанова.

Я постоянно в контакте с генменеджером клуба Алексеем Волковым, и мы как раз с ним общались. И он меня спросил: «Ты слышал очередной бред? Кому в голову это могло прийти?». Даже близко обмен Шабанова не обсуждали. Эти слухи запускают специально, чтобы собрать просмотры. Людям стоит задуматься, надо ли подписываться на каналы, которые пишут неправду и постоянно обманывают их», – сказал Александр Черных.

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